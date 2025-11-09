赤ちゃんを授かったママとパパ。嬉しさに包まれるなか、ママたちにはある不安があったのだそう。それは、赤ちゃんのお兄ちゃんになるわんちゃんたちが、赤ちゃんと仲良くできるかということ。しかし、そんな心配はすっかり吹き飛んでしまうことになったそう。

その光景を見た人からは、「仲良く元気に幸せに過ごせますように」「優しいわんちゃんたちと息子くんの成長が楽しみですね」と温かいコメントが寄せられ、投稿は12万再生を突破することとなりました。

【動画：ママの妊娠を支えた2匹の犬→『出産後、赤ちゃんと仲良くなれるか』心配していたら…】

お腹の中の赤ちゃんに気づいてくれた茶々ちゃんと麦ちゃん

ある日、Instagramアカウント『柴犬 麦茶姉妹』にとても喜ばしい光景が投稿されることに。それは、柴犬姉妹の茶々ちゃんと麦ちゃんに弟ができたという報告！ママとパパに赤ちゃんができたのでした。

茶々ちゃんと麦ちゃんは、誰に言われるでもなくそのことに気がついたようで、ママのお腹を愛おしそうにペロペロと舐めたり、お腹にあごを乗せて嬉しそうなお顔をしていたのだそう。しかし、ママにはひとつだけ心配なことが…。

それは、ふたりが生まれてくる赤ちゃんと仲良くなれるかということ。今までは茶々ちゃんと麦ちゃん、そしてママとパパの4人家族たため、新しい家族を受け入れてくれるか心配になってしまったのでした。

いつも寄り添ってくれたふたり

赤ちゃんと茶々ちゃんたちが仲良くなれるか心配していたママ。しかし、そんな不安はすぐに消えたのだそう。なぜなら、赤ちゃんがお腹にいる間、茶々ちゃんと麦ちゃんはずっとそばでママと赤ちゃんを支えてくれたから。

茶々ちゃんはママのお腹にあごを乗せると、お耳をピクピクと動かして、赤ちゃんと何かをやりとりする姿も見せてくれたのだとか。

この時から、すでに優しいお姉ちゃんの風格を見せていたといいます。そんな頼もしい茶々ちゃんと麦ちゃんに、ママは「ありがとう」と感謝するのでした。

「はじめまして」の瞬間は…

そして、とうとう出産の日を迎えた家族たち。予定より1ヶ月早い出産となったものの、ママも赤ちゃんも無事に出産を迎えたそう。退院したママが息子くんを抱いて茶々ちゃんと麦ちゃんに会いにいったところ…ふたりはブンブンとしっぽを振って喜んでくれたとのこと！

初めはふたりが赤ちゃんと仲良くできるか心配していたママですが、そんな茶々ちゃんと麦ちゃんの姿を見たら、もう不安なんて少しも無かったことでしょう。大切な家族が増えて、ますます幸せいっぱいになった茶々ちゃんと麦ちゃんなのでした。

この光景には、「これからもふたりが守ってくれるから安心だね」「やっぱり動物ってわかるんですかね？」「優しいお姉ちゃんたち♡」「ご出産おめでとうございます」と、たくさんの感動とお祝いのメッセージが送られることに。

Instagramアカウント『柴犬 麦茶姉妹』では、弟ができて幸せいっぱいな茶々ちゃんと麦ちゃんのその後の日々も綴られていますよ。

茶々ちゃん、麦ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「柴犬 麦茶姉妹」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。