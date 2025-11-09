玉木宏、時価2600万円の時計光らせ「これから1分1秒を大事にしたい」 大人の余裕漂うグレーコーデで登場
俳優の玉木宏が9日、オーデマピゲ150周年記念『ハウス オブ ワンダーズ展』セレブレーションイベントのフォトコールに登場した。
【全身ショット】玉木宏、時価2600万円の時計＆大人の余裕漂うグレーコーデ
玉木は、時価2600万円の「ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー」を左手首に輝かせ、大人の余裕が漂うオールグレーのコーディネートで登場。展示を見た感想については「150年の歴史を感じることができる貴重な空間だと思いました」と振り返り、「きょうはやわらかいシャンパンゴールドの時計を付ける予定だったので、その雰囲気を壊さないようにと心がけました」とほほ笑んだ。
また、「年齢を重ねるにつれていつかは手にしたいとおもっていたので、手にすることによってより気が引き締まって」と明かし、「これから1分1秒を大事にしたいと思いました」と背を正した。
世界三大時計ブランドの一つであるスイスの名門時計ブランドオーデマピゲは、創業150周年を祝う特別展『ハウス オブ ワンダーズ展』をあす10日〜2026年4月30日に東京・銀座にて開催する。
