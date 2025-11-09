Snow Man渡辺翔太、運命の出会い告白 メンバーカラー“ブルー”のシックな着こなし
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が9日、オーデマ ピゲ150周年記念『ハウス オブ ワンダーズ展』セレブレーションイベントのフォトコールに登場した。
【全身ショット】時価約1500万円の時計を着用…Snow Man・渡辺翔太
渡辺は、ネイビーのスーツに黒のハイネックをあわせシックな装いに、時価約1500万円の2025年新作「ロイヤル オーク ダブル バランスホイール オープンワーク」を手元に輝かせた。メンバーカラーと同じ“ブルー”をセラミックで表現したこの時計は、均一なブルーをセラミックで表現するために開発に数年がかけられている。
この日時計については「恐縮してしまうくらい高価でリッチ」と苦笑いしつつ、「ナイトブルーにあわせてネイビー、ちょっと深めのブルーにしてみました」とコーディネートを紹介。「僕の肩書はアイドルなので、アイドルはメンバーカラーの概念があって、僕はブルーなので、自分の大好きな色に囲まれたコーディネートになっています」と声を弾ませた。
展示について、渡辺は「職人芸のすごく細かなアイテムまであって、見えない部分でこんだけのパーツがあるんだ！って勉強できる」と興味津々な様子があふれさせ、「私物としても着用させていただく機械もあるので、より大事にしようって思いました」とにっこり。
また、自身にとってのオーデマ ピゲの存在について聞かれると、「運命的な出会いがありまして、毎年Snow ManのYouTubeチャンネルで占いをしてもらっているんですが」と切り出し、「ダラダラしゃべります」と断りを入れながらエピソードを披露。「約2年ほど前の占いで、9月くらいに素敵な出会いがあるかもしれませんって言われて、そうしたらほしかったオーデマ ピゲのロイヤルオークに、9月のその日にちに出会ったんです」と喜びを込めて力強く明かした渡辺。「どんな存在？って聞かれたら“彼女”って答えます」と堂々宣言した。
世界三大時計ブランドの一つであるスイスの名門時計ブランドオーデマピゲは、創業150周年を祝う特別展『ハウス オブ ワンダーズ展』をあす10日〜2026年4月30日に東京・銀座にて開催する。
【全身ショット】時価約1500万円の時計を着用…Snow Man・渡辺翔太
渡辺は、ネイビーのスーツに黒のハイネックをあわせシックな装いに、時価約1500万円の2025年新作「ロイヤル オーク ダブル バランスホイール オープンワーク」を手元に輝かせた。メンバーカラーと同じ“ブルー”をセラミックで表現したこの時計は、均一なブルーをセラミックで表現するために開発に数年がかけられている。
展示について、渡辺は「職人芸のすごく細かなアイテムまであって、見えない部分でこんだけのパーツがあるんだ！って勉強できる」と興味津々な様子があふれさせ、「私物としても着用させていただく機械もあるので、より大事にしようって思いました」とにっこり。
また、自身にとってのオーデマ ピゲの存在について聞かれると、「運命的な出会いがありまして、毎年Snow ManのYouTubeチャンネルで占いをしてもらっているんですが」と切り出し、「ダラダラしゃべります」と断りを入れながらエピソードを披露。「約2年ほど前の占いで、9月くらいに素敵な出会いがあるかもしれませんって言われて、そうしたらほしかったオーデマ ピゲのロイヤルオークに、9月のその日にちに出会ったんです」と喜びを込めて力強く明かした渡辺。「どんな存在？って聞かれたら“彼女”って答えます」と堂々宣言した。
世界三大時計ブランドの一つであるスイスの名門時計ブランドオーデマピゲは、創業150周年を祝う特別展『ハウス オブ ワンダーズ展』をあす10日〜2026年4月30日に東京・銀座にて開催する。