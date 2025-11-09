パルマがGK鈴木彩艶の診断結果を発表…左手中指と舟状骨の骨折、手術の可能性も
パルマ・カルチョ（イタリア1部）は9日、日本代表GK鈴木彩艶のメディカルレポートを発表した。
開幕から公式戦全試合に出場している鈴木は、8日のセリエA第11節でもスタメンに名を連ね、フル出場を果たした。しかし、同試合の82分頃に手を痛め、ピッチ上で治療を受けた後にプレーを続行。試合後に手の腫れがひどくなり、病院に直行してレントゲン検査を受けたことが報じられていた。
パルマの発表によると、検査の結果、左手第3指（中指）と舟状骨の骨折が判明した。「今後数日中に専門医による追加診察を受け、最適な治療方針（手術の可能性を含む）を決定し、最良の予後を確立する予定である」と同クラブは付け加えている。
鈴木は負傷のため、11月に行われるキリンチャレンジカップの2試合に臨む日本代表への不参加がすでに発表されていた。回復の進行具合によっては、来夏に行われるFIFAワールドカップ26への参戦にも影響を及ぼすことになりそうだ。
※19時30分追記
タイトルと本文について一部の表現を修正しました。
