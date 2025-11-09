お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（49）の妻でタレント清水みさと（33）が8日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。海外のサウナ事情を語った。

サウナ好きで知られる清水は海外のサウナにも行くといい、フィンランド、オランダ、アイスランド、ヨルダンなどを上げた。

そして、博多大吉（54）から「他の国はサウナどうなの？」と聞かれると、「結構、おもしろくて。例えばドイツとかオランダは男女みんな、裸で入るんですよ、サウナに」と明かした。すると松岡昌宏（48）が「ちょっと待ってよ〜 どこ、それ？ドイツ？」と食いついた。清水が「スッポンポンで入るんですよ」と続けると、松岡は「ちょっと次、オランダか…」と言い、大吉に「いや、いや…」と止められた。

大吉は「普通ににぎわってるの？ 結局、ここ混浴ですよっていっても、ジジイとババアしかいないみたいな…。そういうのばっか見てきたのよ」と毒舌。松岡が「どうしたんですか？ 珍しい！ ブラック… ブラック大吉、今日出ましたね、珍しく。もう、NHK出ない感じですか？」「そんなことない。僕を支えてくださるのは、おじい様、おばあ様、お姉様、お兄様です。私がいってるのは…。いやでも結局…、シニア層だけで若い人はいないじゃないですか」と言うと、松岡が「特に日本の混浴は」と続けた。すると清水は「若い人から、お年寄りまでみんないて。バスタオル巻いてるこっちが恥ずかしくなるぐらい、みんな裸んぼうなんですよ。サウナ入ってると自分だけ巻いてるから、私が恥ずかしいかもってなって、ちょっと1回、自意識解放みたいな」と打ち明けた。

そして「そうしたら意外と気持ちよくて…。だからといって、日本でこうできるかっていうと、できないんで。郷に入ったら、もう従ったみたいな」と明かすと、大吉は「当たり前よ。日本でやったら高橋くん、飛んで来るよ。『ちゃうでー！』って言いながら。『ここ、オランダちゃうでー！』って」と、話すと笑いが起きた。