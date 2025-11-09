EVNNE、活動期間延長を発表 7人完全体での活動は協議中
【モデルプレス＝2025/11/09】韓国ボーイズグループ・EVNNE（イブン）が、活動期間を延長することがわかった。11月9日、所属事務所・Jellyfish Entertainmentの公式X（旧Twitter）にて発表された。
所属事務所は「EVNNEの今後の活動に関しまして、ご案内申し上げます」とし、「多数のEVNNE（イブン）メンバーは2026年1月からJellyfish Entertainmentで直接専属契約を締結し、EVNNE（イブン）として活動を継続することで合意に至りました」と報告。「ただし、まだ詳細な内容は協議を進めているため、7人完全体としての活動に対する部分はまだお伝えできない状況にあることを、ENNVE（エンブ）の皆様には何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と補足した。
続けて「弊社はEVNNE（イブン）という名のもとで共に輝かしい活躍を見せてくれた7人のメンバー（ケイタ、パク・ハンビン、イ・ジョンヒョン、ユ・スンオン、チ・ユンソ、ムン・ジョンヒョン、パク・ジフ）全員に心より深く感謝申し上げ、残りの期間、EVNNE（イブン）の活動のために最善を尽くすことをお約束いたします」と記した。
EVNNEはオーディション番組「BOYS PLANET」に出演した7人で構成。2023年9月19日にデビューを果たした。（modelpress編集部）
