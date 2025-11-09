TXT・ヨンジュン、唯一無二の存在感でソロステージ彩る！絶賛の嵐「見ている方まで楽しくなる」

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのメンバー、ヨンジュンが完璧なカムバックステージで絶賛された。

【写真】ヨンジュンの“爆イケ”オールバック

ヨンジュンは、去る11月7日にKBS2『ミュージックバンク』と9日にSBS『人気歌謡』に出演し、1stソロミニアルバム『NO LABELS：PART 01』のタイトル曲『Talk to You』のステージを披露した。

『人気歌謡』では収録曲『Coma』まで公開し、多彩な見どころを提供した。

ヨンジュンは、MCとのインタビューで「今日初めてお見せするステージがあり、緊張する。緊張しているときのくすぐったい感じが好きなので、楽しもうと思う」と感想を述べた。

続く『Coma』のステージで唯一無二の存在感を発揮した。大勢のダンサーとステージを埋め尽くしたなか、視線を移されることなく、煌びやかに輝いた。

テープが伸ばされているかのような変奏区間は、注目を集めるのに十分だった。ヨンジュンは音楽の流れに合わせて、身体のテンポを自由自在に調節し、ドラマチックなステージを完成させた。個性的なラップもリスナーを魅了した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

『Talk to You』では、圧倒的なエネルギーが感じられた。ヨンジュンは強烈なビートに合わせて、ステージで寝転んだり、ダンサーの上からジャンプしたりして、空間を積極的に活用し、格別なステージの支配力を見せた。

ハンドマイクを使った安定した歌と余裕のある表情で観客の視線を釘付けにした。自信を表した歌詞とよどみないパフォーマンスが調和し、強い印象を残した。

ステージの直後、「ヨンジュンならではの音楽とパフォーマンス」という好評が続いている。SNSでは、「ソロコンサートを見ているようだ」「ステージを楽しんでいるのが目に見えて、こっちまで楽しくなる」など、世界中のファンの熱い反応が相次いだ。

実際、ヨンジュンは今回のアルバムのパフォーマンスの企画から参加し、流れと構成を整え、振り付けの創作にも積極的に参加し、“ヨンジュンコア”を完成させた。

なお、ヨンジュンの1stソロミニアルバム『NO LABELS：PART 01』は11月7日にリリースされた。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。