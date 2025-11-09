元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が8日放送の、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜前11・20）に出演。京都に所有していたマンションの売却価格について語った。

番組では、外国人が投資目的で日本国内の不動産を所有する問題について取り上げた。鈴木氏は、現在は日本国内の不動産を外国人が購入することに規制がない、という状況に「凄い買われて住んでいなかったりとか、地元の人が住めなかったりとか。なんでそんなにルールが緩いんだろうと思いますね」と疑問を呈した。

さらに、自身も「僕は京都のマンションを持ってたんですけど」と明かし、「なんか税金が上がるかもしれないって。住んでいないと、めっちゃ上がるって言われて。外国人対策だっていうことを聞いたんですよ。で、結構シャレにならない税金だなと思って、僕は売ったんです」と、京都市で29年以降に開始される「非居住住宅利活用促進税」を回避するために、すでに売ってしまったと語った。

だが「噂によると、中国人はそれを普通に払うって言われて…。僕みたいなヤツはビビりなんで売っちゃうんですよ」と苦笑した。

MCの石井亮次アナウンサーが「ちなみになんぼで買うて、なんぼで売りました？」と聞くと、鈴木氏は「言うか！」と笑ったものの、「プラスやったかマイナスやったかだけ…」と入れれると苦笑しながら「3000ぐらいはプラスになりました。ありがとうございます！」と告白していた。