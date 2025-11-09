◇明治安田J1リーグ第36節 清水1ー4C大阪（2025年11月9日 IAIスタジアム日本平）

清水はC大阪に今季ホーム戦では最多失点となる1―4で大敗した。

前半だけで3失点を喫した秋葉忠宏監督（50）は険しい表情で会見場に姿を見せると「もう話すことがないくらい。今まで見てきた中で、あんなに必死にプレーしていない、俺には泥臭さも、必死さも、死に物狂いさも見えなかった。ただ格好つけてプレーしている。だから3点も4点も取られる。何の成長も見られない。もっと言えば雨の中で見に来てくれているサポーターファミリーに無茶苦茶失礼なゲームをしたと思っている」と憤まんやる方ない表情で語った。

前半早々に指揮官の雷が落ちた。この日、U―22日本代表MF嶋本悠大（19）が9試合ぶり、DF高木践（23）が8試合ぶりに先発出場したが指揮官のお眼鏡にかなうパフォーマンスではなかった。

0―2となった同27分に2選手とも交代。秋葉監督は「すぐ代えたかったくらい。必死にやらない、ボールを奪いにいかない、抜かれても戻らない、イージーミスする、つるつる転んでいる、どれをとっても満足するプレーは一つもない。プロのレベルであんなにイージーミスをして試合を壊されたら、C大阪は見逃してくれない。その後も必死になってプレーする姿が見られなかった」と厳しい口調で指摘した。

先発メンバーの選考は「正しくハイレベルな競争で」ということを日ごろから口にしている秋葉監督。直近のリーグ戦からは2人を入れ替えて臨んでいた。「俺のスタメン選びからもう一度考えないといけない。残留が決まったからといって、ベテラン選手に我慢してもらった中でこんなスタートを選んだらこうなると思う。普段の練習から死に物狂いでやっている選手を使おうと思う。やっぱり練習は嘘をつかない。もう一度、練習の質、誰が必死になっているかを確認して、そういう選手をスタメンで使っていこうと思います」と自分に言い聞かせるように語った。