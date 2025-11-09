「第5回スポニチポーカートーナメント」（スポニチ主催、ボートレース江戸川、サミー、パラダイスシティ、ABSENTE協賛）のDAY2（決勝）が9日、東京・ボートレース江戸川で行われた。

618人が参加したDAY1を勝ち抜いた89人が参加し、群馬県の齋藤慧悟さん（26）が初優勝を飾った。優勝特典として海外渡航補助100万円、パラダイスシティ宿泊券、「PARADAISE CITY POKER SERIES」20万ウォンバウチャー、ゼビオグループ商品券を獲得した。

齋藤さんがポーカーを始めたのは半年前。「ポーカーを知っていた友人に連れられ、そこからドハマリしました」とAces高崎で腕を磨いてきた。DAY2はアベレージスタックより下の15万2000からのスタート。「オールインでスチールを決められたのが大きかった」とチップを増やしファイナルテーブルに進んだ。

チップリーダーのまま迎えたヘッズアップ（1対1）では何度も流れが入れ替わったが「うまくプレッシャーをかけられた。それがいい方向にいった」と流れをつかんだ。最後はオールインした相手のハンドが「K、5」で齋藤さんが「A、5」。コミュニティーカードが「3、7、3、5、4」で勝負が決まった。

「優勝できてうれしい」と喜びつつ「Aces高崎にはうまい人がたくさんいるので、たくさん教えてもらいたい」と向上心も口にした。