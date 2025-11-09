ブレイキン（ブレイクダンス）世界最高峰のソロバトル「Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ」が９日、東京・両国国技館で行われ、パリ五輪代表のＨＩＲＯ１０（本名・大能寛斗）が１回戦でｈａｒｕｔｏ（本名・米沢脩斗（はると））に敗れた。

「ＢＣ Ｏｎｅ」はブレイキンの世界最高峰のソロダンスバトルの大会とされ、今回が２２回目。国内での開催は、２０１６年に名古屋で開かれて以来で３度目だ。最終予選を勝ち上がったダンサーなど男女各１６人が出場した。

その晴れ舞台で、ＨＩＲＯ１０がまず対戦したのが、ｈａｒｕｔｏ。同じ石川県出身で、年齢も同じ２０歳。小学校以来の親友だ。

ＨＩＲＯ１０はバトルスタートと同時に躍り出て、長いパワームーブで会場を沸かせる。だが、ｈａｒｕｔｏはオリジナリティーあるフリーズで場の空気を引き戻すと、完成度の高いフットワークなどで全体をまとめた。ＨＩＲＯ１０は中盤以降は疲れが見えるなどして、ｈａｒｕｔｏに軍配が上がった。

バトル終了後、両者が熱く抱き合うと、会場は割れんばかりの歓声に包まれた。

「勝ち負けにこだわらない」境地

「勝っても、負けても自分の人生とってはちっぽけなことですよ」。大会前、ＨＩＲＯ１０はこんなことを言っていた。

パリ五輪は１次リーグで敗退したが、「懸けてきた情熱は誰にも負けない」。パワームーブで大会屈指の盛り上がりを作り出した。「記憶に残るブレイキンができたことが素晴らしい」と感じたからこそ「勝ち負けにはこだわらない」という境地にたどり着いたという。

実は大会前に「色々忙しくて、勝ちにいくような練習はできなかった」と明かしていたＨＩＲＯ１０。実際、親友に初戦で敗れたが、得意のパワームーブは、会場を大いに沸かせた。