春限定♡ロゼットから「桜の香り」洗顔パスタ登場！うるおい満ちる肌へ

95年以上愛され続けるロングセラー洗顔ブランド『ロゼット洗顔パスタ』から、季節限定「桜の香り」が2025年12月1日(月)に登場します。乾燥が気になる冬に、3種のヒアルロン酸2と桜やいちごの植物エキス3がうるおいをチャージ*1。甘酸っぱい桜の香りとともに、春を先取りする華やかな洗顔タイムをお届けします。パッケージも桜モチーフの限定デザインで、毎日のスキンケアが待ち遠しくなるアイテムです♡

ロゼット「桜の香り」洗顔パスタの魅力

限定発売となる「ロゼット洗顔パスタ 桜の香り[洗顔フォーム]」は、白泥4とアミノ酸洗浄成分を組み合わせたやさしい洗い心地が特徴。

微粒子汚れ5までしっかりオフしながら、3種のヒアルロン酸2が肌のすみずみ1までうるおいを届けます。

乾燥でゆらぎやすい冬の肌も、みずみずしく透明感あふれる仕上がりに。淡いピンクの泡とふんわり桜の香りで、心までリフレッシュできます♪

【BOTANIST×YOLU】2026年福袋が登場♡ヘアもボディも贅沢ケア♪

春を感じる香りと限定デザイン

繊細な桜の花々に、いちごやラズベリーのジューシーな甘さを重ねた香りは、春の訪れを思わせる華やかさ。

さらに、手鏡のイラストを囲む桜吹雪のデザインが施された限定パッケージは、バスルームを一気に明るく彩ります。

思わず飾りたくなるかわいさで、ギフトにもぴったり♡数量限定なので、早めのチェックがおすすめです。

商品概要とラインナップ

ロゼット洗顔パスタ 桜の香り[洗顔フォーム]

価格：726円（税込）

容量：120g

発売日：2025年12月1日(月) ※出荷開始日

販売場所：全国のドラッグストア／バラエティショップ（一部店舗を除く）／ロゼット公式オンラインショップ

白泥*4×アミノ酸洗浄成分の「クレイシリーズ」も肌悩み別で展開中。季節に合わせて理想の肌をめざせます。

*1 角質層まで

*2 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Ｎａ[保湿成分]

*3 保湿成分

*4 カオリン[清浄成分]

*5 花粉・ちり・ほこりなど

※画像内の注釈No.と本文テキストの注釈は異なります。

春の洗顔タイムをもっと心地よく♡

限定「桜の香り」は、春のやさしさとうるおいを感じさせる特別な洗顔料。毎日のスキンケアに季節の彩りをプラスしながら、肌も心もリフレッシュしてみませんか？

長年愛されるロゼットならではのやさしい洗浄力と保湿力で、冬の乾燥に負けない“うるつや肌”へ。数量限定の今だけの香りを、ぜひ手に入れてください♪