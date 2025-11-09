老後に行きたいと思う「静岡県の温泉地」ランキング！ 2位「修善寺温泉」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
忙しい毎日の中でふと「いつかゆっくり温泉に浸かりたい」と思う瞬間、ありませんか？ 静かな湯けむりに包まれ、美しい自然や地元の味覚を楽しむ--そんな穏やかな時間は、まさに理想の“老後のごほうび”。人生の節目に訪れたい温泉地として、多くの人が憧れる場所とは一体どこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月4日、全国10〜60代の男女250人を対象に、老後に行きたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、老後に行きたいと思う「静岡県（伊豆・熱海・東伊豆エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「老後は喧騒から離れて、心身ともに癒される場所に行きたいと思っているので、落ち着いた雰囲気の修善寺は理想的」（30代男性／北海道）、「落ち着いた雰囲気の街並みと竹林の小径など散歩が楽しめる場所が多い。心穏やかに過ごすのにぴったり」（30代女性／秋田県）、「歴史ある温泉街として知られており、落ち着いた雰囲気が老後の旅行にぴったりだと思ったから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「歳を取ると熱海の昭和レトロが魅力的に感じられるようになる、外国人観光客が少ないのも良い、老後にのんびり街歩きしてから温泉に浸かりたい」（40代男性／岩手県）、「新幹線でのアクセスが良い。海辺の散策と、老舗旅館の安心感が魅力」（40代男性／広島県）、「海が見えるので景観も楽しめそうだし、老後に患いそうな節々の傷みなどに効きそうな泉質なので老後にぴったりだなと思ったので」（30代女性／長野県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月4日、全国10〜60代の男女250人を対象に、老後に行きたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、老後に行きたいと思う「静岡県（伊豆・熱海・東伊豆エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：修善寺温泉／54票静岡県伊豆市にある修善寺温泉は、伊豆半島で最も古い温泉の1つとされ、「伊豆の小京都」とも呼ばれる趣のある温泉街です。桂川沿いに旅館や飲食店が立ち並び、竹林の小径などの散策路が整備されています。その歴史は平安時代初期までさかのぼると伝えられ、夏目漱石などの文豪にもゆかりのある地として知られています。
回答者からは「老後は喧騒から離れて、心身ともに癒される場所に行きたいと思っているので、落ち着いた雰囲気の修善寺は理想的」（30代男性／北海道）、「落ち着いた雰囲気の街並みと竹林の小径など散歩が楽しめる場所が多い。心穏やかに過ごすのにぴったり」（30代女性／秋田県）、「歴史ある温泉街として知られており、落ち着いた雰囲気が老後の旅行にぴったりだと思ったから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
1位：熱海温泉／145票静岡県熱海市にある熱海温泉は、概要や歴史を持つ大規模な温泉リゾート地です。日帰り入浴施設や「熱海七湯めぐり」、天然温泉の足湯「家康の湯」 など、温泉資源が豊富です。熱海湾では四季を通じて「熱海海上花火大会」が開催される海沿いのリゾート環境であり、長浜ビーチなどで海のリゾートを満喫できます。
回答者からは「歳を取ると熱海の昭和レトロが魅力的に感じられるようになる、外国人観光客が少ないのも良い、老後にのんびり街歩きしてから温泉に浸かりたい」（40代男性／岩手県）、「新幹線でのアクセスが良い。海辺の散策と、老舗旅館の安心感が魅力」（40代男性／広島県）、「海が見えるので景観も楽しめそうだし、老後に患いそうな節々の傷みなどに効きそうな泉質なので老後にぴったりだなと思ったので」（30代女性／長野県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)