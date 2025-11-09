2024年にグラビアデビュー後、「令和の超新星」として瞬く間に注目を集めた山田あいさんが、11月14日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社）に登場します。



【写真】グラマラスボディーと美しいビジュアルの山田あいさん

BLT MONSTERは、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載しています。



印象的なエキゾチックなルックスと美しいくびれ、こぼれ落ちそうなIカップバストの山田さん。撮影では、普段の水着姿とは違うものを見たい、というテーマを掲げ、コルセットやリボンなどを用意。超次元のグラマラスボディーと美しいビジュアルで着こなしてくれた。素肌にリボンというトップレス姿では、隠しきれないまん丸のバストラインや深い谷間があらわに。恥じらうような開脚ポーズは必見です。



BLT MONSTER Round 6は表紙に桃月なしこさんを迎え、裏表紙には沢美沙樹さん、中面には風吹ケイさん、山田あいさん、アイドルグループ・NEO JAPONISMの瀬戸みるかさんが登場します。



【山田あいさんプロフィール】

やまだあい 21歳 2003年9月11日生まれ 東京都出身 T160B90（I）W60H90 最新情報は公式X（@yamadaaiii0911）Instagram（@_.yamada.aiii._）