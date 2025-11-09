ºòÇ¯¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈÅÅ·âº§¡ÄÅß¤ËÂè1»Ò½Ð»ºÍ½Äê¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×½Ð±é33ºÐ½÷Í¥àÂç¤¤Ê¤ªÊ¢á»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡Ö¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×
¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬Âç¤¤Ê¤ª¤Ê¤«¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÎÄÁ¤·¤¤¤ï¡×
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¸½ºßÇ¥¿±Ãæ¤Î33ºÐ½÷Í¥¤ÎàºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëá¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÈª½¼´õ¤ÎÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»¨»ï¡Ö¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¥º¡¦¥Ð¥¶¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×(¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò)¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¡ÖÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¸ø¼°¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ËÅÐÃÅÁ°¤Î¹âÈª¤¬Âç¤¤Ê¤ªÊ¢¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÃæÅç·ò¿Í¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÇ¥¿±À¸³è³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©Èþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡×¡Ö¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é¤ª¤Ê¤«¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È¡×¡Ö½¼´õ¤Á¤ã¤ó ¤ª¤Ê¤«Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡¡·ÝÇ½¿Í¤¬Âç¤¤Ê¤ª¤Ê¤«¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÎÄÁ¤·¤¤¤ï¡×¡Ö¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÈª¤Ï11·î19Æü¤ËÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾À¸¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¡£º£Ç¯7·î16Æü¤ËÂè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¡¢¡ÖÅß¤´¤í¤Î½Ð»º¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£