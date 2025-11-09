¡Ö»÷¤Æ¤ë!¡×Éã¤ÏÄ¶ÂçÊªÇÐÍ¥¡Ä¤µ¤ï¤ä¤«ÇÐÍ¥¤¬à41ºÐ·ãÊÑáÉ¦¥Ü¡¼¥Ü¡¼¶á±Æ¤Ë¡Ö¸¬¤µ¤ó¤«¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡Ä¡×¡ÖÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÂç¤¬X¤ò¹¹¿·¡£41ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Éã¤ÇÇÐÍ¥Ž¥ÅÏÊÕ¸¬¤ÎÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉñÂæ¡ØîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡ÙÌµ»ö½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¤ªµÒÍÍ¤Ë¸«¤»¤ë¿¿ÅÄ¤Ïº£Æü¤¬½é¤á¤Æ¤ÇÈ¿±þ¤¬¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢È±¥Ü¥µ¥Ü¥µ¡õÉ¦¥Ü¡¼¥Ü¡¼¤ÎÇò°á»Ñ¤Ç³Ú²°Á°¤ËÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÇÔÀï¸å¤Î°Ç»Ô³¦·¨¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤ò¿Ç¤ë¡¢¼ò¤ËÅ®¤ì¸ý¤Ï°¤¤¤¬¡¢¿´º¬¤ÏÍ¥¤·¤¯°ìÎ®¤ÎÏÓ¤ò»ý¤ÄÄ®°å¼ÔŽ¥¿¿ÅÄ¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¸«¤¿°õ¾Ý¤ÈÁ´¤¯°ã¤Ã¤Æ¡ÄµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö½é¤á¤ÆÀ¸¤ÇÇÒ¸«¤·¤¿¤±¤É°µ´¬¤Î±éµ»ÎÏ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é½é¤á¤ÆÀ¸¤ÇÅÏÊÕ¤µ¤ó¤òÇÒ¸«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¿¿ÅÄ¤Î¿Í¾ð¤Ë²¿ÅÙ¤â¶»¤¦¤¿¤ì¡¢·àÃæµã¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÅÓÃæ¤«¤éÀ¼¤âÇ÷ÎÏ¤âÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤«¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Äø¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë!¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£