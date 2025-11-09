¿·¤·¤³Ì¾½éÆü¤Ë²÷¾¡¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬±¦µÓÉÔ°Â¿á¤Èô¤Ð¤¹¡¡²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤Ë¼¡¤°º£¾ì½ê·ü¾Þ¿ô¤Ë¡ÖÇ³¤¨¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÚÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Û
¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê½éÆü¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê´ó¤êÀÚ¤ê¡Ë²¤¾¡ÇÏ¡Ê9Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÅìÁ°Æ¬5ËçÌÜ¤ÎÁðÌî²þ¤áµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡Ë¡á·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡¢°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡á¤¬¿·¤·¤³Ì¾¤È¤·¤Æ¤Î½éÆü¤ò²ñ¿´¤ÎÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóËÜ¤òº¹¤·¤Æ¡¢²¤¾¡ÇÏ¤ò°ìµ¤¤Ë´ó¤êÀÚ¤ê¡£¡Ö¹ø¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤¤·¤³Ì¾¤Î½éÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÁðÌî¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆþËë¤À¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ÇÀé½©³Ú¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤Î11¾¡4ÇÔ¡£½©¾ì½ê¤â8¾¡7ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î²Æ¾ì½ê¤ÇËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢°ìÅÙ¤âÉé¤±±Û¤·¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é½ÐÈ¯2ÆüÁ°¤Î·Î¸Å¤Ç±¦Â¼ó¤È¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ÏÉÔ»²²Ã¡£¶å½£¾ì½êÁ°ºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Î·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐµÙ¾ì¤¹¤ëÊý¸þ¤À¤Ã¤¿¡£½µ¤ÎÁ°È¾¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï´Ø¼è½°¤È·Î¸Å¤òÀÑ¤ó¤Ç½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÄË¤ß»ß¤á¤ÎÃí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À½éÆü¤ÎÅÚÉ¶¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¿·¤·¤¤¤·¤³Ì¾¤ÎºÇ½é¤«¤éµÙ¾ì¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æü¤Î½Ð¤ÎÀª¤¤¤Ç½ÐÀ¤¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤´Åö½ê¤Î¶å½£¾ì½ê¡£¾ì½êÃæ¤ÎÎÏ»Î¸Ä¿Í¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë·ü¾Þ¤ÎËÜ¿ô¤Ï¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤Î164ËÜ¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Î134ËÜ¤À¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£Áê¼ê¤âÇ³¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¼«Ê¬¤¬Ç³¤¨¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡£ºòÇ¯¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀËë²¼¤À¤Ã¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¡£È¯Ê³ºàÎÁ¤¬Â¿¤¤¤´Åö½ê¤ÇºÆ¤Ó²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤ë¡£¡ÊÎÓ¡¡¸¶¹°¡Ë