◇全国高校ラグビー大会東京都予選 第一地区決勝 目黒学院58―5東京朝鮮（2025年11月9日 秩父宮）

目黒学院が東京朝鮮を58―5（前半34―0）で下し、6年連続24度目の花園出場を決めた。

目黒学院は前半2分にHO阿部史門（3年）のトライで先制すると、常に敵陣でプレーして主導権を握った。1年時に花園で3戦計6トライを挙げたトンガ人留学生のNo・8ロケティ・ブルースネオル（3年）は、フィジカルの強さとスピードを発揮して前半7分と同19分にトライ。計10トライの猛攻で大差をつけた。東京朝鮮は0―58で迎えた後半ロスタイム、敵陣ゴール前のラインアウトからBK陣も全員加わったモールで押し込んでトライを決め、なんとか一矢報いた。

目黒学院のCTB及川拓巳主将（3年）は「相手のラグビーをさせないようにこだわってやってきたので、それが出せてよかった」と大勝の要因を挙げた。6大会連続の花園切符獲得。及川主将は「5年連続出場していた先輩たちの記録を途絶えさせなかったことについてはホッとしている。今年のチームは去年の花園での負けからスタートしているので、しっかりリベンジして日本一になりたい」と、初戦敗退に終わった昨年の悔しさを晴らす活躍を誓った。