【台風２６号】１４日（金）沖縄のすぐ近くで【熱帯低気圧】へ

「大型で非常に強い台風２６号」は、先の台風２５号の爪痕が残るフィリピンに上陸する見込みです。このあと”Ｕターン”するコースを取り台湾方面に向かいますが、その台湾付近で勢力を落とし、１４日（金）には沖縄の南で「熱帯低気圧」に変わる見込みです。

１０日（月）～１９日（水）の、を、画像で掲載しています。

台風の中心は、１０日（月）１８時には南シナ海の北緯１７度２５分、東経１１８度２５分を中心とする半径８０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径２２０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

４８時間後の１１日（火）１５時には南シナ海の北緯１９度３０分、東経１１７度５０分を中心とする半径１００キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径２５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

９６時間後の１３日（木）１５時には東シナ海の北緯２４度５５分、東経１２２度２０分を中心とする半径２３０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

１２０時間後の１４日（金）１５時には沖縄の南の北緯２５度０５分、東経１２６度２５分を中心とする半径３３０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００６ヘクトパスカルとなり【熱帯低気圧】に変わる見込みです。

雨風シミュレーション１０日（月）～１９日（水）

大型で非常に強い台風２６号は、フィリピンに上陸したあと南シナ海に進みます。南シナ海でも「反時計回りの渦」はハッキリしていますが、台湾に近づく１３日（木）になると、低い海水温や台湾の山岳地帯の影響を受けて勢力を弱め「反時計回りの渦」は崩れて、だんだんと不明瞭になってきます。『雨雲のかたまり』も南の海上に限られ、本州に影響する可能性は小さくなったと言えそうです。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。最新の予報円や、今後気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報（１０日（月）～１６日（日））

全国各地の１６日（日）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。移動性高気圧が通過し、今週は晴れる所が多いでしょう。「七五三参り」が集中する１５日（土）１６日（日）も晴れマークが多くなっています。沖縄・奄美は台風２６号が持ち込んだ雨雲の影響で、雨の日が続くでしょう。

