彼女と別れてからしばらくして再会したとき、男性は「俺と付き合ってたときよりも、キレイになってる……」と驚くことがあるようです。それもそのはず、女性は失恋をきっかけに強くなり美しくなるもの。そんな元カノを見て、男性は自分のしたことを後悔するようで……？ 今回は、元カノの今を知った男性が浮気してフッたことを後悔した話をご紹介いたします。

キレイになっていた

「元カノとは、俺の浮気が原因で別れることになりました。しかも元カノとは婚約までしていて、お互いの親に挨拶もしていたというのに、魔がさして浮気をしてしまったんですよね。元カノは浮気を許そうとしてくれたのに、俺は結婚することにビビり始めて、別れを告げました。今思うと本当に最低なことをしたと思っています。

別れてから1年がたったある日、元カノと居酒屋で遭遇したんです。元カノはあのときのことを怒ってるかと思ったら、『もちろん悲しかったよ』『でもそのおかげで頑張れたし強くなれた』『今は感謝してる』『今日会えてこうして話もできて本当によかった』と言ってくれました。元カノはとてもキラキラとしていて自信に満ち溢れていたし、付き合っていたときよりも格段にキレイになっていました。こんな素敵な子を、傷つけてフッたことを後悔しましたね」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 女性は失恋をきっかけにキレイになる人が多いですよね。きっと浮気されてフラれたときは相当ショックを受けたと思いますが、時を経て、元カレに感謝の気持ちを伝えることができたのは強くなった証拠かもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。