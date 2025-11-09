11月7日、俳優の伊藤健太郎が自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。

「伊藤さんはこの日、《「北方謙三 水滸伝」にて武松を演じさせて頂きました。お楽しみに》として、WOWOWで放送されるドラマ『北方謙三 水滸伝』への出演を報告しました。劇中のものと思われる2枚の写真を投稿していますが、ウェーブがかかった髪の毛は肩まで伸びており、それまでのイメージとはガラッと変わっています。さらに、顔と手は泥にまみれており、これまでの爽やかなイメージとはかなり変わった印象です」（スポーツ紙記者）

これにはSNSでも、「ワイルドな感じ」「こんな役が見たかった！」とファンも大喜びだ。本誌も10月に、伊藤のドラマ撮影現場の様子を報じているが、その際は爽やかなスーツスタイル。今回とは印象がガラリと変わったようだ。

伊藤が演じる武松は、人食い虎退治などで知られる、作中屈指の豪傑の一人。それだけに、物々しい雰囲気も、今回投稿された写真からうかがえる。原作となる北方謙三氏が書いた「水滸伝」は、実に20巻におよぶ大長編だが、中世中国を舞台にしたこの作品で、伊藤の活躍に期待が寄せられている様子だ。

一方の伊藤も、ここまでに波乱万丈な人生を歩んできた。モデルとして芸能界デビューし、ファッション誌『MEN’S NON-NO』、『FINEBOYS』などで活躍した後、2014年連続ドラマ『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』（フジテレビ系）で俳優デビューした伊藤。その後も爽やかなビジュアルで人気を集め、数多くのドラマや映画に出演。順風満帆に俳優人生を歩んできたが……。

「伊藤さんは、2020年10月、ひき逃げ容疑で逮捕されてしまいます。翌年には、過失運転致傷容疑については被害者と示談が成立し起訴猶予になり、ひき逃げについては、犯意がなかったとして不起訴処分になりました。

同年には芸能界に復帰するものの、しばらくはこの事件のイメージが強く残っていた印象です。しかし、持ち前の演技力や役作りに真摯に向き合うなどの点が評価され、2021年10月には舞台に出演したほか、2023年には映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の特攻隊員役で、日本アカデミー賞優秀助演男優賞も受賞。一度は引退説もささやかれた彼ですが、大作に抜擢されるまでになりました。

2024年には事務所を移籍しており、現在は小栗旬さんが社長を務める事務所に所属しています。当時は前事務所との“金銭トラブル”も報じられましたが、それでも“拾って”くれた恩があってか、今は1作品ずつ丁寧に取り組んでいるのだと思います。今回のロン毛のビジュ変や汚れメイクからもドラマ出演にあたっての本気度が垣間見えますね」（芸能記者）

話題作への出演が続く伊藤健太郎、その演技力から目が離せない。