家入レオ、全国ツアー＜家入レオ TOUR 2025 〜bulb〜＞ファイナル公演がU-NEXTにて独占ライブ配信決定
家入レオが、現在開催中の全国ツアー＜家入レオ TOUR 2025 〜bulb〜＞のファイナルとなる11月27日開催の東京公演をU-NEXTにて独占ライブ配信することを発表した。
＜家入レオ TOUR 2025 〜bulb〜＞は、毒を持ちながら美しい花を咲かせる”bulb”＝”球根”をテーマにしたセットリストで全国5都市を巡るツアーだという。11月9日に、3公演目となる家入の地元である福岡県・福岡市⺠ホール 大ホールでの公演が行われ、MCにてすでにチケット完売となっている東京・LINE CUBE SHIBUYAでのツアーファイナル公演がU-NEXTにて独占ライブ配信される。なお、ライブ配信終了後は見逃し配信も予定している。また、U-NEXTでは家入レオのMVや、過去のライブ映像なども配信中となっているので、合わせてご覧いただきたい。
そんな家入レオは、19thシングル「Mirror」を11月26日にリリースする。表題曲「Mirror feat.斎藤宏介」に加えカップリングにはライブでも披露されてきたBLUE ENCOUNT・田邊駿一提供の、女の子のわがままに付き合ってあげている男の子目線で綴られたラブソング「ラブレター」、および2曲のインストを含む全4曲が収録される。
パッケージ形態は完全生産限定盤、初回限定盤、通常盤の3形態。完全生産限定盤付属DVDには、本作に向けてスタジオライブ映像を撮り下ろし。「Leo Ieiri Studio Live 2025 at Victor Studio」と題し、「この世界で」「サザンカ」「もし君を許せたら」「Lady Mary」「ワルツ」の5曲を新たにアレンジし、スペシャルバージョンで収録。初回限定盤付属DVDには「Mirror feat.斎藤宏介」のMVおよびMV・アートワーク撮影に密着したメイキング映像が収録される。商品形態毎のジャケット・アートワークをバックプリントにした“「Mirror」オリジナルロンT”がついた限定セットも発売される。
■U-NEXT配信情報
＜家入レオ TOUR 2025 〜bulb〜＞
ライブ配信：2025年11月27日（木）18:30〜ライブ終了まで
見逃し配信：準備出来次第〜2025年12月13日（土）23:59まで
※視聴可能デバイスに関しては以下をご確認ください
https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution
ライブ配信の詳細：https://t.unext.jp/r/leo_ieiri_2025
家入レオ特集：https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010322
◾️19thシングル「Mirror」
2025年11月26日（水）発売
予約：https://www.jvcmusic.co.jp/leo-ieiri/Mirror/
◆通常盤（CD）VICL-37802 / \1,650（税込）
・収録曲
1.Mirror feat.斎藤宏介
Written by Leo Ieiri, Ryosuke “Dr.R” Sakai, Yui Mugino
Produced by Ryosuke “Dr.R” Sakai
2.ラブレター
作詞・作曲：田邊駿一 編曲：Naoki Itai
3.Mirror(Instrumental)
4.ラブレター(Instrumental)
◆完全生産限定盤（CD+DVD）VIZL-2489 / \4,400（税込）
・CD（通常盤と同内容）
・DVD：
Leo Ieiri Studio Live 2025 at Victor Studio
（この世界で/サザンカ/もし君を許せたら/Lady Mary /ワルツ）※順不同
◆初回限定盤（CD+DVD）VIZL-2490/\2,750（税込）
・CD（通常盤と同内容）
・DVD：
Mirror feat.斎藤宏介（Music Video）
Mirror（Making Movie）
◆数量限定セット
ニューシングル「Mirror」発売を記念して、商品形態毎のジャケット・アートワークをバックプリントした“「Mirror」オリジナルロンT”をセットにしVICTOR ONLINE STOREにて数量限定販売。商品形態毎にそれぞれM/L/XLの3サイズ展開となります。
各絵柄、サイズは無くなり次第終了となりますので早めにご予約下さい。
通常盤＋「Mirror」オリジナルロンT（通常盤絵柄）\7,150（税込）
完全生産限定盤＋「Mirror」オリジナルロンT（完全生産限定盤絵柄）\9,900（税込）
初回限定盤＋「Mirror」オリジナルロンT（初回限定盤絵柄）\8,250（税込）
◆早期セット予約・オンライン限定オリジナル予約特典
下記オンラインストアにてシングル「Mirror」商品3形態セットをお買い上げの方に、なんと！【直筆サイン入り家入レオ「Mirror」オリジナル特典A4クリアファイル】を1枚プレゼント致します。各チェーン別オリジナル購入特典も付いてきます。予約期間に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求め下さい。
○対象商品
2025年11月26日（水）リリース ニューシングル「Mirror」
・完全生産限定盤（CD+DVD）
・初回限定盤（CD+DVD）
・通常盤（CD）
○予約締切：2025年10月13日（月・祝）23:59
○対象オンライン
・VICTOR ONLINE STORE
・楽天ブックス
・Amazon
・TOWER RECORDS ONLINE
・HMV & BOOKS online
・セブンネットショッピング
さらにVICTOR ONLINE STORE限定で、全て「お客様ネーム入り」の【直筆サイン入り家入レオ「Mirror」オリジナル特典A4クリアファイル】をプレゼント致します。（※予約時の記入欄に必ず記載希望ネームを御記入下さい。こちらの商品のみ、予約後のキャンセル不可となります。予めご了承下さい。）
◆チェーン別オリジナル購入特典
・VICTOR ONLINE STORE → 【絵柄A】
・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE → 【絵柄B】
・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online → 【絵柄C】
・楽天ブックス → 【絵柄D】
・セブンネットショッピング → 【絵柄E】
・その他、全国CDショップ / オンラインストア（※後日店名発表予定） → 【絵柄F】
・Amazon → 【メガジャケ】
※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をご予約下さい。
※「オリジナル特典トレカ」は対象店舗・オンラインストアでの通常予約・購入でもらえます。
※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めにご予約お願いします。
※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。
※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。
■ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』
放送枠：2025年10月8日スタート 水曜よる10時〜11時
主演：桜田ひより、佐野勇斗（W 主演）
脚本：ひかわかよ
チーフプロデューサー：荻野哲弘
プロデューサー：秋元孝之、明石広人
演出】 小室直子、長沼誠 ほか
制作協力：オフィスクレッシェンド
製作著作：日本テレビ
番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/escape/
番組公式X：https://x.com/escape_ntv
ハッシュタグ：＃エスケイプ
https://youtu.be/3cAPR2bIUiU
■＜家入レオ TOUR 2025 〜bulb〜＞
2025年
10月24日（金）[埼玉] 戶田市文化会館 大ホール ※SOLD OUT
▼お問合せ DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
11月2日（日）[兵庫] 神戶国際会館こくさいホール
▼お問合せ キョードーインフォメーション
0570-200-888 (12:00〜17:00 土日祝休業)
http://www.kyodo-osaka.co.jp
11月9日（日）[福岡] 福岡市⺠ホール 大ホール
▼お問合せ BASE CAMP
092-406-7737 (12:00〜17:00 土日祝休業)
https://basecamp.jp.net
11月24日（月・振）[愛知] 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール
▼お問合せ サンデーフォークプロモーション
052-320-9100 (全日12:00〜18:00)
http://www.sundayfolk.com
11月27日（木）[東京]LINE CUBE SHIBUYA ※SOLD OUT
▼お問合せ DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
関連リンク
◆家入レオ オフィシャルサイト
◆家入レオ オフィシャルX
◆家入レオ オフィシャルInstagram
◆家入レオ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆家入レオ オフィシャルTikTok