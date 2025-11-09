2025年3月31日に解散したKAT-TUNのラストライブ『Break the KAT-TUN』が11月8日、千葉・ZOZOマリンスタジアムにて行われ、亀梨和也・上田竜也・中丸雄一の勇姿を見届けるべく、彼らと交流のある面々が会場に駆けつけた。

写真：ラストライブ『Break the KAT-TUN』を終えた、亀梨和也・上田竜也・中丸雄一との記念ショット

■A.B.C-Z 塚田僚一「KAT-TUNは誰も置いていかなかった」

KAT-TUNのメンバーとは1998年入所で、なかでも亀梨和也・中丸雄一とは同じ入所日（11月8日）とジュニア時代から見届けてきたA.B.C-Z 塚田僚一。

自身のInstagramにて、「終わりの線が目の前に引かれていて飛び越えないといけない。KAT-TUNは誰も置いていかなかった」と力強く語りはじめ、「ハイフン（※KAT-TUNのファンネーム。hyphen）、スタッフ、先輩や後輩、仲間、元メンバー、楽曲、関わっている全ての人たち。『俺たちが責任持って終わらせる』覚悟が表情から伺えた。そんな姿がとてもカッコよかった。輝いていた」と最後のその瞬間まで、KAT-TUNとして最高のステージを届けたメンバーを讃えた。

そして、「終わりの線の向こう側の景色、これからも一緒に見たいと思った。すごく楽しみ。24年間お疲れ様でした！！！」と自らの手でグループの幕引きを行い、3人それぞれの航海へと出航した亀梨和也・上田竜也・中丸雄一の門出を祝った。

■NEWS 小山慶一郎「共に過ごした青春時代は宝物」

続いて、NEWS 小山慶一郎も自身のInstagramを更新。ラストライブ後の亀梨・上田・中丸との記念ショットを投稿した。

「共に過ごした青春時代は宝物です。振り返ればKAT-TUNとの思い出ばかり。お疲れ様でした！そしてありがとうございました！ 僕らは時の旅人。遥かな旅は続いてゆく」とこの先の未来への希望を綴るとともに、“You&J”と締めくくっている。

■中丸雄一「KAT-TUNはやっぱり最高ですね～」

『Break the KAT-TUN』を終えた中丸雄一は、自身のXにて「寒い中会場に来られた皆様今日はありがとうございました！配信組の皆様もありがとうございました！」とhyphenへの感謝にはじまり、「先輩や多くの後輩の皆様もありがとうございました！KAT-TUNはやっぱり最高ですね～。あと同期組の皆さん、おめでとう～」と開催日が入所日でもあったことから、仲間へのエールをおくった。

■KAT-TUN、解散日の3ショット