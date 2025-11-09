TREASURE、「PARADISE -JP Ver.-」を含む『LOVE PULSE』収録2曲の日本語バージョンを配信
TREASUREが11月10日(月)0:00より「TREASURE SPECIAL JP SELECTION [LOVE PULSE]」を配信することが明らかになった。
発表が行われたのは、自身3度目となるJAPAN TOUR＜2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN＞のうち、11月9日(日)のIGアリーナ名古屋公演最終日。メンバーから会場のファンに向けて配信がサプライズ発表され、大きな歓声が沸き起こった。
本作には「PARADISE -JP Ver.-」「EVERYTHING -JP Ver.-」の2曲を収録。どちらも9月にリリースされた3rd MINI ALBUM『LOVE PULSE』に収録されている日本語バージョンで、“大切な仲間と過ごす今この瞬間こそが本当の楽園＝幸せ”というメッセージが込められたタイトル曲「PARADISE」の日本語歌詞にも注目だ。また、配信キャンペーンも行われる。
現在開催中のJAPAN TOUR＜2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN＞は、開催発表と同時にチケットは各地で即完し、ファンの熱い応援に応える形で、追加公演の発表とSOLD OUT公演の追加席販売もされた。最終公演となる 2月10日・11日の京セラドーム大阪では追加演出も急遽発表され、期待が高まっている。
さらに、SPECIAL・PREMIUM SEAT購入者限定で実施中のリピートキャンペーン《#PULSE_ONスタンプラリー》では、公演ごとに異なるスタンプを集める“オリジナルパスポート”形式で、ファンがツアー全体を通して思い出を重ねられる企画となっており、スタンプ写真をSNSに投稿し応募すると、抽選10名に「メンバーボイス入り目覚まし時計」が当たる特典も用意されている。
◼️TREASURE SPECIAL JP SELECTION [LOVE PULSE]
各配信サイトはこちら
https://TREASURE.lnk.to/LOVEPULSE_JP
配信キャンペーンはこちら
https://ygex.jp/treasure/news/detail.php?id=1129406
■＜TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN＞
IG ARENA
2025年11月7日(金) 開場 17:30 / 開演 18:30
2025年11月8日(土) 開場 17:30 / 開演 18:30
2025年11月9日(日) 開場 14:00 / 開演 15:00
マリンメッセ福岡 A館
2025年11月14日(金) 開場 17:30 / 開演 18:30
2025年11月15日(土) 開場 17:30 / 開演 18:30
2025年11月16日(日) 開場 14:00 / 開演 15:00
Kアリーナ横浜
2025年11月22日(土) 開場 17:00 / 開演 18:30
2025年11月23日(日) 開場 17:00 / 開演 18:30
2025年11月24日(月) 開場 13:30 / 開演 15:00
Kアリーナ横浜
2026年1月10日(土) 開場 17:00 / 開演 18:30
2026年1月11日(日) 開場 13:30 / 開演 15:00
京セラドーム
2026年2月10日(火) 開場 16:30 / 開演 18:30
2026年2月11日(水) 開場 13:00 / 開演 15:00
※開場/開演時間は変更になる場合がございます。
リピートキャンペーン詳細はこちら
https://ygex.jp/treasure/news/detail.php?id=1128789
公演詳細はこちら
https://ygex.jp/treasure/live/tour.php?id=1002804&fdate=2025-11-07&ldate=2026-02-11