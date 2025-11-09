TREASUREが11月10日(月)0:00より「TREASURE SPECIAL JP SELECTION [LOVE PULSE]」を配信することが明らかになった。

発表が行われたのは、自身3度目となるJAPAN TOUR＜2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN＞のうち、11月9日(日)のIGアリーナ名古屋公演最終日。メンバーから会場のファンに向けて配信がサプライズ発表され、大きな歓声が沸き起こった。

本作には「PARADISE -JP Ver.-」「EVERYTHING -JP Ver.-」の2曲を収録。どちらも9月にリリースされた3rd MINI ALBUM『LOVE PULSE』に収録されている日本語バージョンで、“大切な仲間と過ごす今この瞬間こそが本当の楽園＝幸せ”というメッセージが込められたタイトル曲「PARADISE」の日本語歌詞にも注目だ。また、配信キャンペーンも行われる。

現在開催中のJAPAN TOUR＜2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN＞は、開催発表と同時にチケットは各地で即完し、ファンの熱い応援に応える形で、追加公演の発表とSOLD OUT公演の追加席販売もされた。最終公演となる 2月10日・11日の京セラドーム大阪では追加演出も急遽発表され、期待が高まっている。

さらに、SPECIAL・PREMIUM SEAT購入者限定で実施中のリピートキャンペーン《#PULSE_ONスタンプラリー》では、公演ごとに異なるスタンプを集める“オリジナルパスポート”形式で、ファンがツアー全体を通して思い出を重ねられる企画となっており、スタンプ写真をSNSに投稿し応募すると、抽選10名に「メンバーボイス入り目覚まし時計」が当たる特典も用意されている。

◼️TREASURE SPECIAL JP SELECTION [LOVE PULSE]

