◇第50回社会人野球日本選手権大会準々決勝 NTT西日本8-7Honda熊本（2025年11月9日 京セラドーム）

NTT西日本が延長13回タイブレークの死闘を制し、2005年以来18大会ぶりに4強進出を決めた。

「3番・遊撃」の水島滉陽主将は4安打3打点。3点を勝ち越された10回無死満塁から右前2点打を放つと、再び2点を勝ち越された12回1死満塁でも右前適時打。何度も劣勢に立たされながら、快音を響かせ、ナインを鼓舞し続けた。悲願の初優勝まであと2勝。「誰も諦めていなかった。絶対いけると思っていましたし、チームスローガンであるポジティブのかけ声がすごく出ていた。（4強進出は）素直にうれしい。ここをとりあえず乗り越えようとやってきた。その先にある日本一に向けていい弾みになったと思います」と声を弾ませた。

▼NTT西日本・河本泰浩監督 本当にどっちに転んでもおかしくない試合だった。選手たちの絶対に諦めない姿勢が勝利につながった。私が新人の時に準優勝して以来のベスト4。きょうの試合に勝って全員でこの壁をぶち破ろうと話していた。