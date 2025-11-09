嵐の二宮和也（４２）が９日、都内で行われた「映画『８番出口』興行収入５０億円突破記念！完全攻略舞台あいさつ」に河内大和（４６）、川村元気監督（４６）と登壇した。

１１月８日時点で興行収入５０・７億円を突破。撮影で着用した衣装姿で登場した二宮は大ヒットぶりに「（こんなにヒットするとは）思っていなかった。もちろんおもしろいものができて、たくさんの人に見てもらいたいとは思っていたけど５０億円という明確な数字（の目標）はなかった」と振り返り、「やっぱりスクリーンで、映画館で見るべき映画だと思う」と改めてアピールした。

原作ゲームは、無限にループする駅の地下道を舞台に、次々と現れる異変を探しながら「８番出口」からの脱出を目指す。二宮は「迷う男」役で初めて名前のない主人公を演じた。

今年５月には、第７８回カンヌ国際映画祭オフィシャルセレクション「ミッドナイト・スクリーニング部門」へ正式招待され、第３０回釜山国際映画祭「ミッドナイトパッション部門」などへも出品が続々と決まった。川村監督は「リメークのオファーがいっぱいきている。１０以上来ている。米国とか。ビックリするくらい」と明かし、二宮も「え〜すごい！」と世界的なヒットを実感していた。