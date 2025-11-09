中川翔子、双子の2ショット公開「ニコッの兄とニヤッの弟」表情を絵日記で解説
【モデルプレス＝2025/11/09】タレントの中川翔子が11月9日、自身のInstagramを更新。最新の双子ショットを披露した。
【写真】40歳タレント「ニコッの兄とニヤッの弟」双子の2ショット披露
中川は「双子の表情がどんどん変わっていくのがおもしろいから絵日記にしました」とコメント。「ニコッと笑うのが兄 ニヤッと笑うのが弟」と表情の違いをユーモラスに描写、「シェーするのが弟」と、思わず笑ってしまうような仕草も紹介した。
また、「おっぱい探して首フリフリするのが可愛すぎます！」と赤ちゃんならではの愛らしい動きに触れたほか、「夢で、弟がしゃべって可愛かった！」と語り、現実で2人が会話する日を楽しみにしていると明かした。
この投稿に、ファンからは「ニコッとニヤッの違いが判るのが素敵」「首フリフリって想像しただけで癒される」「うちの子もシェーしてました」「共感しまくり」「絵日記センス最高」「可愛すぎて泣ける」といったコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
