Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡Ö¤Û¤ÜµÓ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/09¡ÛNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬11·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÂæÏÑ¤Ç»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×°µ´¬¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¹âÀÐ¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤Î²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö½ÅÈÇ·èÄê¤È25Ëü¿Í¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤À¤¤¤ÖÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢±óÌÜ¤«¤é¤Ç¤â¤ï¤«¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ÜµÓ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÂæÏÑ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö½ÅÈÇ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡高石あかり、台湾ショットで美スタイル披露
¢¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢ÂæÏÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¢¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
