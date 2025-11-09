可愛くなりすぎない！【ZARA】40・50代が狙いたい「ふわふわシューズ」

秋冬らしいシーズンムードを足元に取り入れるなら、あたたかみのあるフェイクファーをあしらったシューズがぴったり。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から登場した、ふわふわシューズをピックアップ。程よい甘さがありつつ、ミドル世代も履きやすい上品な色味のミュールとショートブーツをご紹介します。

上品に秋冬ムードを高めるパープルのシューズ

【ZARA】「フェイクファーミュール」\6,590（税込）

アッパーにふわふわのフェイクファー素材が使われたミュール。丸みのあるラウンドトゥが、女性らしい雰囲気を醸し出します。派手見えしない素材感と上品なパープルカラーで、ミドル世代のコーデにもぴったり。ミュールなので脱ぎ履きしやすく、ちょっとしたお出かけにも重宝しそうです。

足元から秋冬ムードを盛り上げるショートブーツ

【ZARA】「フェイクファーショートブーツ」\7,990（税込）

ふわふわのフェイクファーが可愛らしいショートブーツ。アッパーからソールまで黒で統一された上品なデザインで、ミドル世代も取り入れやすいはず。高さ3cmのボリュームソールで、スタイルアップ効果にも期待大。ジーンズと合わせてカジュアルに、フレアスカートやワンピースでフェミニンになど、さまざまな着こなしを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M