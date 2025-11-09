広島の矢野雅哉内野手が９日、秋季キャンプ地の宮崎・日南市で契約更改交渉に臨み、５００万円ダウンの年俸４８００万円（金額は推定）でサインした。昨季はゴールデン・グラブ賞を受賞と飛躍したが、今季は打率２割８厘と低迷。スタメンは８５試合で８月以降は１０試合にとどまった。

「（球団からは）打つ方だけ。守備、走塁は何も変えずに。『とにかく打つ方を』と言われました」

打撃不振に陥った際に“戻るところ”がなかったことで、シーズン最後まで低迷が続いた。オフはフォームの土台作りをテーマに、先月にはフェニックス・リーグにチーム最年長メンバーとして参加した。

「何とか結果を残さないといけないという思いになりすぎた。今年一番じた部分は、そこかなと思います」

新井監督は、来季に向けて「今、ポジションが決まっているのは小園しかいない」と言う。昨季は自身が遊撃、小園が三塁を守ったが、今季は小園が正遊撃手として首位打者、最高出塁率を獲得した。

「守備走塁は絶対負けない自信があるので、何とかなると思う。僕自身はバッティングを何とかしないといけないかなと思います。また一からになってしまった。ショートにこだわるのはこだわるんですけど、まずは打席に立って結果を残さないとチャンスはつかめない」

来年１月は例年通りに菊池と合同自主トレを行うが、秋季キャンプ後１２月は“ぼっちトレ”に取り組むという。

「自分自身を見つめ直して、一人でできる環境を用意した。周りがいる中でやるんじゃなく、自分で自分自身を苦しめていこうかなと思います」

打撃成績については「最低２割５分を打てるバッティングをしないと」と、最低ノルマを設定した。

「そのときの調子で２割６分、７分に。最低ラインを意地できるような土台をつくっていく」

オフは徹底して打撃向上に取り組み、再びレギュラーを奪い返す。