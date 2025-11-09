ハウステンボスにて、「Dick Bruna TABLE」とのコラボレーショングッズが登場！

ハウステンボスの象徴であるドムトールンや風車、コラボレーションロゴがデザインされた特別なグッズです。

ハウステンボス「Dick Bruna TABLE」コラボレーショングッズ

発売日：2025年11月7日(金)

販売店舗：パレスショップ(パレス ハウステンボス内)、バニー・ホップ・ギフト(ミッフィー・ワンダースクエア内)

「Dick Bruna TABLE」とハウステンボスのコラボレーションでは、ハウステンボスでしか手に入らない特別なデザインのグッズがラインナップ。

お土産や記念にぴったりのアイテムがそろいます☆

トートバッグ

価格：4,290円

コラボレーションロゴがデザインされたトートバッグ。

お出かけにぴったりのサイズ感です。

セットのアクリルキーホルダー（別売）と一緒に付けて楽しむのもおすすめ！

アクリルキーホルダー

価格：1,100円

コラボレーションロゴがデザインされたアクリルキーホルダーです。

トートバッグとセットで付けるのはもちろん、カバンや鍵などに付けて楽しめます。

アクリルスタンド

価格：1,320円

ドムトールンのコラボレーションロゴと風車がセットになったアクリルスタンド。

ハウステンボスのシンボル、ドムトールンの前で一緒に写真を撮れば、素敵な思い出の一枚になりそうです☆

ステッカー（丸／四角）

価格：各440円

丸と四角の二種類のステッカーです。

スマホケースに挟んだり、ノートや手帳などのステーショナリーに貼ったり、自分らしいアレンジを楽しめます！

ポストカード

価格：396円

コラボレーションロゴがデザインされたポストカード。

裏面にメッセージを書いて特別な人に送るのも素敵です。

お土産にもぴったりなアイテム！

ハウステンボスのシンボルがデザインされた、ここでしか手に入らない特別なコラボレーショングッズ。

ハウステンボス来場の記念やお土産にもおすすめです☆

ハウステンボスにて販売される「Dick Bruna TABLE」コラボレーショングッズの紹介でした。

