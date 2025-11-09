角田裕毅、苦戦のサンパウロGPをどう乗り越えるか　レッドブル2台Q1敗退が示す「週末の誤算」と再浮上への希望

角田はグリップ不足に苦しんだ(C)Getty Images

F1第21戦サンパウロGPの公式予選が現地時間11月8日に行われ、レッドブルの角田裕毅は19番手と、大きく出遅れQ1敗退に終わった。角田は初日のフリー走行ではマシンをクラッシュさせており、スプリントも13位（予選18位）と、9日の決勝に向け不安を残す結果が続いている。

【動画】一体なぜ？ グリップ不足に不満が爆発した角田のクラッシュシーン

インテルラゴスサーキットでの今回の予選、レッドブルはエースのマックス・フェルスタッペンも1分10秒403のタイムで予選16番手に沈み、2台がQ1脱落という非常事態に。角田はフェルスタッペンよりもおよそ0.3秒遅れの1分10秒711と伸び悩んだ。チームとして、これまでにない程の苦戦が予想される決勝を前に、現地メディア『F1MANIA』が角田の予選を振り返っている。

「土曜日は、F1サンパウロGP週末においてユウキ・ツノダにとって非常に厳しい一日となった。スプリントレースでも、日曜決勝に向けた予選でも期待を大きく下回る結果に終わり、レッドブル・レーシングのドライバーは週末を通じて立ちはだかる数々の課題に直面した」

その様に角田とレッドブルの結果を評する同メディアは、初日から波に乗り切れない日本人ドライバーの予選後のコメントにフォーカス。角田が19番グリッド決定後、「スプリントと予選の間に、少しでも良い位置につけるよう変更を行った。自分としてはその違いを感じ取ることができ、前進できたと思う。予選ではマシンの感触が良くなり、スプリントで感じていた制限のいくつかを解消できた」などと走りの印象を語っている。