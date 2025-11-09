¤É¤¦¤¹¤ë¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¡½¡½8Ç¯ÌÜ¤ÎÃæÆü¡¦º¬Èø¹·¡¡ÇØÈÖ¹æ30¤ÇÄ©¤ó¤À1Ç¯¤¬±Ç¤¹¡ÈºÇ¸å¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡É
¤Þ¤º¤Ï1·³¤ÇÂ¾ì¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤ê¤Õ¤ê¤«¤Þ¤ï¤º·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£
¡¡ÃæÆü¡¦º¬Èø¹·¤ÏÅê¼êÅ¾¸þ4Ç¯ÌÜ¡¢Ìî¼ê»þÂå¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤ÈÄÌ»»7Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¹âÂ´¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿À®²Ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£µ¨¤â1·³¤Ç¤ï¤º¤«4»î¹ç¤ËÅê¤²¤¿¤Î¤ß¤È¡¢2·³¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º¬Èø¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡ªºÇ¸å¤Ï9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿º¬Èø¤¬°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¿·¤¿¤ÊÇØÈÖ¹æ¡Ö30¡×¤ÇÎ×¤ó¤À2025Ç¯¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ËÀìÇ°¡£5·î1Æü¤Ë1·³¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é2½µ´Ö´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¡¢20Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÇÀèÈ¯¡¦ÂçÌîÍºÂç¤ò·Ñ¤°¤â¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ò2ËÜÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ2²ó2/3¤ò5¼ºÅÀ¡£¤³¤ì¤¬1·³¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2·³¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Î²ê¤òÅ¦¤à¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡¢»þ¤Ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯»þ¤ÎÅÐÈÄ¤Ê¤É¡¢Å¥½¤¤Ìò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Ä¤Ã¤¿¿ô»ú¤Ï42»î¹çÅÐÈÄ¡¢3¾¡3ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.68¡£ÅÐÈÄ¿ô¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤È¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î´è¾æ¤Ê¿ÈÂÎ¤ÈÂÎÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£10·î4Æü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¡ÖÆ¹¾å¤²Åê¼ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¤´Ë«Èþ¤À¤í¤¦¡£
¡¡½©¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë»ÄÎ±¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¤â¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç²á¤´¤¹¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥Ö¤òÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ÎºÇÃæ¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢200Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î1050Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£ËÜ¿Í¤Ïº£µ¨¤ò¡Ö²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ë1Ç¯¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö1Ç¯´Ö1·³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÍÂ¤«¤ë°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡¢º¬Èø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤±¤¿¥Þ¥Ã¥Á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ÀµÚ¡£³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¤â¤¦¸å¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤«¡£È´·²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò»ý¤Á¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤Á´¹ñ¶è¤ÎÁª¼ê¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¿ô»ú¤À¤±¸«¤ì¤Ð¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Î¤Ò¤ÈÏÈ¡¢¤·¤«¤âºÇ¸å¤Î¡Ö1¡×ÏÈ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Ïº£µ¨¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¹¾ÂçÊå»á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¡£¤É¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥àÀïÎ¬¾å¥Õ¥¡¡¼¥à¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Î©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉã¹¾»á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Íè¤ëÆü¤âÍè¤ëÆü¤âÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤·¤Ö¤È¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤â¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤âº¬Èø¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÂ¿¤¤¡£º£¤Ï¥ß¡¼¥Ï¡¼´ÑÅÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¼ÂÎÏ¤È·ë²Ì¤ÇÌ¥¤»¤ë»Ñ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢ËÜ¹Æ¤òÄù¤á¤è¤¦¡£
[Ê¸¡§ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]