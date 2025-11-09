「心より深くお詫び申し上げます」またもJ１残留できず。横浜FCが声明「原因分析、改善に取り組んでまいります」
J１第36節。11月８日に横浜FCは敵地で鹿島アントラーズに１−２で敗れた。翌９日、残留を争う横浜F・マリノスは京都サンガF.C.を３−０で下した。この結果、残り２節で横浜FMに勝点８差をつけられた横浜FCのJ２降格が決まった。
クラブは９日に「横浜FCを応援いただくすべての皆様へ」と題して声明を発表。「いつも横浜FCへの熱いご声援、ご支援をいただき、誠にありがとうございます」とまずは感謝を伝え、以下のように続ける。
「昨日行われた明治安田J１リーグ第36節鹿島アントラーズ戦、および本日の他会場の試合結果を受け、J２リーグへの降格が決定いたしました。
なんとしてでもJ１残留という目標を達成すべく、クラブに関わる全ての方々に同じ思いで１年間戦っていただいたにもかかわらず、このような結果となってしまったこと、心より深くお詫び申し上げます。
４度目のJ１リーグでの戦いを経験させていただいているにもかかわらず、１年でのJ２降格という結果を真摯に受け止め、横浜FCを経営体制、強化体制を含めて「J１で戦い続けられる集団」とすべく、しっかりと原因分析をおこない、改善に取り組んでまいります。
クラブのエンブレムに記された不死鳥のごとく、何度でも何度でも諦めることなく前を向き、全員で切磋琢磨し、必ずや再びこのJ１の舞台に返り咲き、次なるステージに進むべく、まずは今シーズン残り２試合を最後まで全力で戦い抜くことをお約束いたします。
どうか引き続き、皆様からのご支援・ご声援を何卒よろしくお願い申し上げます」
コロナ禍で「降格なし」の特例ルールが適用された2020年シーズンを除き、横浜FCはこれまで一度も“J１残留”を成し遂げたことがない。今季もまた、目標を果たせなかった。
この悔しい経験を糧に再び、立ち上がるしかない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
