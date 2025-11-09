¡Ö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¿¹½Å¿¿¿Í¤¬¸ì¤ë¡ÈÅ·¹ÄÇÕÁ°¾¥Àï¡É¤Î¿¿¼Â¡£FCÅìµþ¤¬Ä®ÅÄ¤Ë½é¾¡Íø¡ª
¡¡2025Ç¯11·î£¹Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ÂÐFCÅìµþÀï¤Ï¡¢Æ±16Æü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡ÈÅ·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤ÎÁ°¾¥Àï¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÇÆ¸¢¥ì¡¼¥¹¤â»ÄÎ±Áè¤¤¤âÌµ´Ø·¸¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤ÏÍè½µ¤ÎÅ·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Çº£Àá¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÀï¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤éµ¼ÔÀÊ¤«¤é»î¹ç¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤ÏFCÅìµþ¤¬£±¡Ý£°¤È¾¡Íø¡£Ä®ÅÄ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁÈ¿¥Î©¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ÇÂÐ¹³¤·¡¢½ªÈ×¤Î87Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°ÂºØñ¥ÇÏ¤¬·è¤á¤¿·è¾¡ÃÆ¤Ç¾¡ÅÀ£³¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¼ì·®¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ëCB¤Î¿¹½Å¿¿¿Í¤ËÃ±ÅáÄ¾Æþ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Öº£Æü¡¢Àï¤¤¤Ë¤¯¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡×¤È¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿¹½Å¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÄ®ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¾Ã¤·¤Ä¤Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£²æËýÈæ¤Ù¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ë¾¡ÅÀ¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡FCÅìµþ¤Ï£Ê£±¾º³Ê¸å¤ÎÄ®ÅÄ¤È£´ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¾¡Íø¡£¶ì¼ê°Õ¼±¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤¿ÅÀ¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÇòÀ±¤È¸À¤¨¤¿¡£¿¹½Å¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¤â²æËý¶¯¤¯Àï¤Ã¤Æ¾¡ÅÀ£³¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦Àï¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤ò¼¨¤»¤¿¤Î¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê¡È·ø¼é¡É¤¬Å·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸°¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤À¡×¥¢¥Õ¥ê¥«²¦¼Ô¤Ë²÷¾¡¤·¤¿ÆüËÜ¤Ë´Ú¹ñ¶ÃÃ²¡ª¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤¬¥¢¥¸¥¢¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¡ÚU-17WÇÕ¡Û
¡¡·ë²Ì¤ÏFCÅìµþ¤¬£±¡Ý£°¤È¾¡Íø¡£Ä®ÅÄ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁÈ¿¥Î©¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ÇÂÐ¹³¤·¡¢½ªÈ×¤Î87Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°ÂºØñ¥ÇÏ¤¬·è¤á¤¿·è¾¡ÃÆ¤Ç¾¡ÅÀ£³¤òÆÀ¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÄ®ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¾Ã¤·¤Ä¤Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£²æËýÈæ¤Ù¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ë¾¡ÅÀ¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡FCÅìµþ¤Ï£Ê£±¾º³Ê¸å¤ÎÄ®ÅÄ¤È£´ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¾¡Íø¡£¶ì¼ê°Õ¼±¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤¿ÅÀ¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÇòÀ±¤È¸À¤¨¤¿¡£¿¹½Å¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¤â²æËý¶¯¤¯Àï¤Ã¤Æ¾¡ÅÀ£³¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦Àï¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤ò¼¨¤»¤¿¤Î¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê¡È·ø¼é¡É¤¬Å·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸°¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤À¡×¥¢¥Õ¥ê¥«²¦¼Ô¤Ë²÷¾¡¤·¤¿ÆüËÜ¤Ë´Ú¹ñ¶ÃÃ²¡ª¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤¬¥¢¥¸¥¢¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¡ÚU-17WÇÕ¡Û