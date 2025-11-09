2025年11月10日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
金運で波乱の予感。友達付き合いや衝動買いには注意して。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
孤独を感じがち。でもこのチャンスに自分を見つめよう。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
あなたの大きな愛で周囲を包んで。幸福感で満たされそう。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
自分の世界にこもりがち。気分転換することで運気アップ。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
怖くて不思議な体験をしそう。周りには言いふらさないこと。
7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
友人関係に朗報あり。自然な流れに身を任せるのがカギ。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
感受性が繊細になる日。ささいな変化は気にしないようにして。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
無理な目標は持たないように。自分なりのやり方が正解になる日。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
書物に幸運が。図書館や書店で目に付いた本をチェックしてみて。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
旅行にツキあり。国内のマイナーな場所を選ぶと大発見が。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
自分に自信を持とう。人のまねをしてもあまり役立たなさそう。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
コミュニケーションが楽しい日。ピンときた人を大切に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)