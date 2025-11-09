「ダメだ、、可愛すぎる」桜田ひより、超ミニ丈から美脚を披露！ 「スタイル良すぎてほんとに美しい」
モデルで俳優の桜田ひよりさんは11月6日、自身のInstagramを更新。スタイルブックの美脚が際立つオフショットを披露しました。
【写真】桜田ひよりの美脚あらわなミニ丈コーデ
コメントでは「ダメだ、、可愛すぎる」「よちゃんスタイル良すぎてほんとに美しい」「オフショ嬉しすぎるよー」「スタイルいいし可愛すぎるよー」「ひよりちゃん可愛すぎます！！」「スタイルブックちょーたのしみ」「可愛すぎますって！」「絶世の美女とはこの事だな」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「オフショ嬉しすぎるよー」桜田さんは「1stスタイルブック『ひよりごと』 オフショット」とつづり、5枚の写真と1本の動画を載せています。大きめのシャツにショート丈のパンツを着用した姿などです。美しくスタイリッシュなスタイルで、ショート丈のパンツからは美脚がすらっと伸びています。
1stスタイルブックを発売今回公開した写真は、14日に発売予定の1stスタイルブック『ひよりごと』（主婦と生活社）の撮影のオフショットだそうです。気になる人は、ぜひスタイルブックもチェックしてみてくださいね。
