吉永小百合（80）が9日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に出演。応援する埼玉西武ライオンズについて語った。

リスナーから「佐々木、山本、大谷選手の活躍は見てましたか？」という質問に、吉永は「あまり見てないんです」と答えた。

吉永は「私菊池雄星くんが好きで…」と答え、「同じ高校なんですけど、彼も一生懸命やっています」と応援している西武からメジャーリーグへ羽ばたいた菊池雄星に注目していることを明かした。

吉永は「最近見に行ってないんですけど」と前置きするも、本拠地のベルーナドームには電車で行っていたことを明かした。

爆笑問題の太田光は「電車で隣に吉永さんがいたらびっくりするよね」と驚き、田中裕二は「デストラーデも乗ってたらしいからね」と過去の逸話を語り、笑っていた。

メジャーリーグ挑戦に関して報道されている西武の高橋光成投手（28）、今井達也投手（27）の去就について吉永は「ちょっとそれは心配ですね。せっかく西口監督になってね、ピッチャーに対して素晴らしい影響力のある方ですからね。それはちょっと心配」と語った。