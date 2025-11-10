SFアクション映画『プレデター』シリーズを蘇らせた鬼才ダン・トラクテンバーグ監督が、「プレデターVSナチス」映画のアイデアを検討していたことを明かした。米のインタビューにて自ら認めている。

シリーズ前作『プレデター：ザ・プレイ』（2022）を手がけ、シリーズでも指折りの高評価を得たトラクテンバーグ監督は、最新作『プレデター：バッドランド』で、シリーズ史上はじめてプレデターを主人公にするというコンセプトに挑んだ。

トラクテンバーグ監督は「（人間を登場させると）観客がそちらに注目してしまうことはわかっていました。『ターミネーター2』（1991）のように、“人間とプレデターの相棒の物語”になってしまいます」と語る。今回は、そうしたSF映画の王道パターンをいかに乗り越えるか、そして「なぜ、銀河最強のハンターであるはずのプレデターがいつも敗れるのか」という課題をいかに解消するかがカギだったという。

「そこで、“もしもプレデターが勝ったら？”という軸のストーリーを考えようとしました。けれど、悪役が最後に勝つだけのスラッシャー映画は作りたくなかった。最初は、“彼をナチスか何かと戦わせるのはどうだろう？”と思っていたんです。」

第二次世界大戦を背景とした『プレデター』とくればファンの興味を惹くところであろうし、実際にトラクテンバーグ監督は、自ら監督・原案を務めたアニメーション映画版『プレデター：最凶頂上決戦』（2025）のなかで1942年の米軍パイロットを登場させている。もっとも、“プレデターVSナチス”というアイデアが同作に影響を与えたかは明かされていない。

結局、トラクテンバーグ監督は「きわめて激しく残忍な一族のなか、ひとりのプレデターが自分の価値を証明しようとする物語」を思いつくまで、どのアイデアも「ピンとこなかった」という。新しいコンセプトが、きちんとストーリーを第一に考えたことで生まれてきたことがうかがえるエピソードだ。

映画『プレデター：バッドランド』は公開中。

