ÃËÀ»ï¤Ç80Ç¯Âå¤Î´Ú¹ñÀ®¿Í±Ç²è¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤òÉ½¸½¤·¤ÆÏÃÂê¡ÚPHOTO¡Û
¥ß¥¹¡¦¥Þ¥¥·¥à¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥ß¥ó¤¬¡¢1980Ç¯Âå¤Î¸ÅÅµÀ®¿Í±Ç²è¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¥Á¥¢¡¢ÃËÀ»ï¤Ç¡ÈÈþÂÀ¤â¤âÁ´³«¡É¤ÎÂçÃÀSHOT
¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥ß¥ó¤ÏÃËÀ»ï¡ØMAXIM¡Ê¥Þ¥¥·¥à¡Ë¡Ù11·î¹æ¤Ç¡¢¡Ø°¦ÇÏÉ×¿Í¡Ê¥¨¥ÞÉ×¿Í¡Ë¡Ù¡Ø¥Ý¥ó¡Ù¡ØÌî¤¤¤Á¤´¡Ù¡ØÉ¨¤ÈÉ¨¤Î¤¢¤¤¤À¡Ù¤Ê¤É¡¢1980Ç¯Âå¤Î´Ú¹ñ±Ç²è²«¶â´ü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀ®¿Í±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÇÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡Ø°¦ÇÏÉ×¿Í¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¡¢´ÚÉþ¤Î¥Á¥ç¥´¥ê¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ø¥Ý¥ó¡Ù¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤ÎÃéÉðÏ©¡Ê¥Á¥å¥ó¥à¥í¡¿´Ú¹ñ±Ç²è»º¶È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡Ë¤òÉñÂæ¤ËÀ®¿Í±Ç²è¥Ö¡¼¥à¤Î¸÷¤È±Æ¤òÉÁ¤¤¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¨¥Þ¡Ù¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ø¥¨¥Þ¡Ù¤ÏÁ´6ÏÃ¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Åö»þ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡ÈÀ®¿Í±Ç²è¡É¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÃËÀÍ¥°Ì¤Î¹½Â¤¤È°ÅÉô¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ò¥é¥ó¡Ê¥¤¡¦¥Ï¥Ë¡Ë¤È¡¢¿·¿Í½÷Í¥¥¸¥å¥¨¡Ê¥Ð¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó¡Ë¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥ß¥ó¤Ï¡ÖNetflix¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¥Þ¡Ù¤ò¤È¤Æ¤â´¶ÌÃ¿¼¤¯´Ñ¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö1980Ç¯Âå±Ç²è¤Î¥È¡¼¥ó¡õ¥Þ¥Ê¡¼¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÊÙ¶¯¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬Åö»þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡È¥Þ¥¥·¥à¤È¸À¤¨¤Ð¤³¤Î¿Í¡É¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂåÉ½¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ïº£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÆÃ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥ß¥ó¤Ï2021Ç¯¤Î¥ß¥¹¡¦¥Þ¥¥·¥à¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¡¢¥¦¥§¥Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¡¢YouTube½Ð±é¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£