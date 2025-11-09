高橋みなみ、透けタイツで脚線美際立つ秋コーデ披露「セクシー」「着こなし上手」と話題
【モデルプレス＝2025/11/09】元AKB48でタレントの高橋みなみが11月8日、自身のInstagramを更新。透け感のあるタイツを取り入れた秋コーディネートを披露した。
【写真】34歳元AKB、透けタイツが「セクシー」美脚披露
高橋は「あっという間に11月！そして武道館まで1ヶ月切りました」と綴り、「とにかく風邪を引かないように気をつけて過ごしたいと思います…皆さんもお気をつけてお過ごしください！」と体調管理への気遣いを見せつつ、「足だしコーデ」と笑顔の絵文字をそえて投稿。オーバーサイズのトップスにショート丈のボトムス、そして透け感のあるタイツを合わせた秋らしい装いで、軽快な足出しコーディネートを披露した。
脚線美が際立つタイツとローファーの組み合わせが印象的で、「このローファー、めちゃくちゃ盛れて歩きやすい」と絶賛。気に入りすぎて、色違いで2足購入したことも明かしている。
この投稿に、ファンからは「透け感タイツが良い」「セクシー」「ローファー買います」「秋コーデ参考になる」「スタイルいい」「武道館楽しみにしてます」「着こなし上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆高橋みなみ、透けタイツ＆ローファーで美脚披露
◆高橋みなみの投稿に反響
