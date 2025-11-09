ITZY、約5カ月ぶりのカムバックへの抱負を語る!!「深い関係性をステージで」

ガールズグループITZYが新アルバムのリリースを控え、カムバックの心構えを伝えた。

【写真】ユナ、『ONE PIECE』ナミも驚く美くびれ

来る11月10日、ITZYは11thミニアルバム『TUNNEL VISION』をリリースする。

2019年の正式デビュー以来、安定した実力を兼ね備えたステージを見せ、世界中のファンに愛されている彼女たちが、2025年6月の10thミニアルバム『Girls Will Be Girls』以来、約5カ月ぶりに新しいアルバムをリリースする。

9月、公式ファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY！“ON AIR”」で再契約のニュースを発表した後に迎える今回のカムバックについて、メンバーたちが所属事務所JYPエンターテインメントを通じて感想を伝えた。

リーダーのイェジは、「新しい出発であるだけに、多くの方々に多様な姿をお見せしたい。 短いといえば短く、長いといえば長く築き上げてきたチームワークで、私たちの深い関係性をステージでお見せできると良いという話をたくさん交わした。一生懸命準備したので、優しく見守っていただけるとありがたい」と抱負を語った。

（写真＝JYPエンターテインメント）ITZY

また、リアは「何だかさらに親密で愛情が感じられる状態にあると思う。『今回のアルバム、頑張ろう！』と皆で決めた」と意気込みを語った。

そして、リュジンは「いつも温かく応援してくださるファンの皆さんのおかげで、今後の時間を約束しただけに、今回のアルバムも期待されているところに応えなければならないと思いながら準備した」とファンへの愛情を表わした。

さらに、チェリョンは「変わらず愛してくれるMIDZY（ITZYのファンネーム）に『私たちはこうしていつもいるよ』という姿を見せたかった。時間が過ぎた分、さらに成長した姿をお見せする」と誓った。

最後に、ユナは「もっと強く、成長した姿をお見せできるよう最善を尽くして準備した。たくさん関心を持っていただき、愛してくださるようにお願いする」と伝えた。

（写真＝JYPエンターテインメント）ITZY

タイトル曲『TUNNEL VISION』はHIPHOPベースのビートとブラスサウンドが重みを加えたダンスソングで、レイヤードボーカルサウンドが没入感を高める。感覚の過熱と遮断で自ら選択した没入のなか、自分なりの速度で光を追いかけていくという自主性のメッセージを溶け込ませた。

また、「没入」を主要なキーワードとして掲げた新アルバムは、1番トラック『Focus』を皮切りに、タイトル曲『TUNNEL VISION』、『DYT』『Flicker』『Nocturne』『8-BIT HEART』まで、計6曲が収録される。

なお、ITZYの11thミニアルバム『TUNNEL VISION』は11月10日18時にリリース予定だ。