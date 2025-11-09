元尼神インター誠子「ライブ前も自炊がんばる」煮物メインの手料理披露「ほっこりお惣菜」「いい匂いしてくる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/09】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が11月9日、自身のInstagramを更新。筑前煮などの手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳女性芸人「いい匂いしてくる」家庭的な手料理公開
12月から単独ライブ「Tsukiー月ー」を控えている誠子。「ライブ前も自炊がんばる」とつづると「筑前煮、鯖の味噌煮、蓮根とするめイカの燻製醤油炒め」を披露。彩りも鮮やかに、たっぷりとお皿に盛られた3品の写真とともに、調理中の様子も公開し「おいしい野菜や調味料のおかげで お料理を楽しくがんばれます 煮魚には、根菜を添えるのが好きです」と締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「お魚に根菜合う」「和食処みたい」「心まで温まる料理」「いい匂いしてくる」「ほっこりお惣菜いいね」「ライブがんばって」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆誠子、煮物の手料理公開
◆誠子の投稿に反響
