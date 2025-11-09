ストレンジャー・シングスの世界観を着る♡Green Parks限定コレクション
Green Parksから、Netflixの大人気シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とアメリカの老舗ブランド「MINETONKA（ミネトンカ）」との夢のコラボレーションが登場！1980年代のアメリカンカジュアルをベースに、ミネトンカらしいクラフト感とGreen Parksのトレンド感が絶妙に融合した全12アイテムがラインアップ。
80’sムード漂う♡アパレルラインが豊富
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」×「MINNETONKA」プリンテッドスウェット
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス未知の世界」×「MINNETONKA」ソフトブラッシュドロンT
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」×「MINNETONKA」チェックシャツ
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」×「MINNETONKA」デニムシャツ
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」×「MINNETONKA」フェイクスウェードパンツ
アパレルアイテムは、作品の世界観をヴィンテージライクに落とし込んだ全4型。タイトルロゴを大胆にプリントしたスウェット（\7,700）は、ゆるっと着られるシルエットが今っぽい。
総柄ロンT（\6,600）は、さりげないロゴアートがアクセントに。
さらに、チェックシャツやデニムシャツ（各\9,900）には、作中ロゴをバックにプリント。フェイクスウェードパンツ（\7,700）を合わせれば、一気に“80’sアメカジガール”が完成します。
上質な冬を纏う♡プラステの「カシミヤブレンドT」が叶えるあたたか美
冬小物も充実♪ほっこりムード漂う雑貨
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」×「MINNETONKA」フェイクスウェードボアバッグ
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」×「MINNETONKA」コーデュロイキャップ
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」×「MINNETONKA」ニットキャップ
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」×「MINNETONKA」モバイルストラップ
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」×「MINNETONKA」フリースブランケット
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」×「MINNETONKA」レッグウォーマー
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」×「MINNETONKA」裏ボア刺繍ソックス
雑貨ラインでは、ミネトンカらしい温もり素材とクラフト感を活かした冬小物が勢ぞろい。ボアバッグ（\7,700）は、コンチョが効いたこなれデザイン。
コーデュロイキャップやニットキャップ（各\3,190）はカジュアルコーデのアクセントに◎。
また、寒い季節に嬉しいブランケット（\4,290）、レッグウォーマー（\4,290）、裏ボア刺繍ソックス（\4,290）も登場。毎日のスタイルに遊び心を添えてくれます。
Green Parks×ミネトンカ×ストレンジャー・シングスの魅力
今回のコラボは、Green Parksのナチュラル＆トレンドな感性と、MINETONKAの伝統的クラフトスタイル、そして『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のレトロポップな世界観が融合。
どこか懐かしいのに新しい、絶妙なバランスが魅力です。ファッションとしてもストリートとしても楽しめる、自由なスタイルを提案しています。
お気に入りの一着を見つけて、日常にちょっぴり冒険心をプラスしてみて。
“未知の世界”をファッションでまとう新体験♡
『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とMINETONKA、そしてGreen Parksによる今回のコラボは、ただのファッションアイテムではなく“世界観を纏う”体験そのもの。
懐かしさと新しさを兼ね備えたコレクションは、あなたの冬コーデに冒険心と遊び心を添えてくれます。
11月21日（金）より全国のGreen Parks店舗と公式ECサイト「STRIPE CLUB」で発売。お気に入りを見つけて♡