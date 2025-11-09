30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯¡¡¿Íµ¤À¼Í¥¤¬¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È½éÄ©Àï¡¡¼Ì¿¿½¸¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×É½»æ¤Ï3¥Ñ¥¿¡¼¥ó
À¼Í¥¤Î¾®ºä°æÍ´è½³¨¤µ¤ó¤Î½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ê11·î21ÆüÈ¯Çä¡¿»£±Æ¡¦ºÙµï¹¬¼¡Ïº¡¿¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ë·èÄê¡£Ê»¤»¤ÆÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¯¥¨¥¢ÈÇ¡¢ÅÅ»ÒÈÇ¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÉ½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¾ï²Æ¤Î¹ñ¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡£¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥Ù¥¤¡¦¥µ¥ó¥º¤ä¡¢ÎÐË¤«¤ÊÄí±à¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤â½éÄ©Àï¤·¡¢30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´Þ¤à»æÈÇ¤¬4400±ß¤Ç¡¢²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤ÅÅ»ÒÈÇ¤¬3300±ß¤Ç¤¹¡£
¾®ºä°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¡Ø¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢»ä¤ÎÀ¼¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¡¢±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥í¥ó¥°¤ä¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÈ±·¿¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¼«¿È¤Î¤³¤È¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£Çº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ø¡£¡Ù¤ä¡Ø¡©¡Ù¤òÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿»þ¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¼¿§¤ä¶õµ¤´¶¤Ê¤Î¤«¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤ÎÊÖ»ö¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾®ºä°æÍ´è½³¨¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
7·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿·´½Ð¿È¡£2012Ç¯¡¢¡ØÃÎÂ¿Ì¼¡£¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ëÀ¼Í¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤ËÅì±ºÌ¤ÍèÌò¤Ç¹ç³Ê¤·¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÀ¼¤È°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¤â³èÆ°Ãæ¡£¼ñÌ£¤Ï°ì¿ÍÎ¹¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¢²»³Úºî¤ê¡¢¤ª¼ò¡Ê¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼·Ð¸³¤¢¤ê¡Ë¡£ÆÃµ»¤Ï½ñÆ»¡£ÊÝ°é»Î»ñ³Ê¤È¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢¡ØÎø¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¤¡Ù¡ÊÍÇÏ°ì²Ö¡Ë¡¢¡Ø°¤ÇÈÏ¢¤µ¤ó¤Ï¤Ï¤«¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡ÊµÜÊ¿ÀèÀ¸¡Ë¡¢¡Ø¥Û¥ê¥ß¥ä¡Ù¡ÊµÈÀîÍ³µª¡Ë¡¢¡Ø¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¤Ú¤³¤é¡Ë¤Û¤«¡£