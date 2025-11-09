＜放任義姉ギャフン！＞突然の謝罪「間違っていたのは私！」アドバイス求めてきた義姉【第6話まんが】
私はクミコ（28）。先日義母と義姉のナナオ（33）さんに、私だけでなく子どものライのことも悪く言われ、思わず言い返して義実家を後にしました。幸いなことに夫は私の味方をしてくれたので、そのまま義実家とは疎遠になるものだと思っていました。ライを大事にしてくれず、会うたびに私を「過保護」だと責めてくる義実家とは疎遠のままでいいと思っていたのですが……。
義姉は「クミコさんが過保護なのではなくて、私が子どもたちを放置しすぎていることに気が付いて……今まで本当にごめんなさい」と、突然電話で謝ってきました。その様子に驚きましたが、すぐに電話を切らずに話してみることにしました。
義姉は今までの行動を反省して、周囲のママ友の信頼を取り戻そうとしているようです。でも、どうすればいいのかわからないと悩んでいると言います。私にアドバイスを求めているようですが……私が普段していることは、特別なことではなく、自然にやっていることばかりです。
今まで私に神経質だとか過保護だとか言っていた義姉が急に謝罪をしてきました。ぜったいにそんなことは起こらないと思っていたのでびっくりしました。でも、少し気分は晴れやかになったと思います。
とはいえ、今までされたことを忘れることはできませんし、義姉に私の子育てをキッチリ教えるのもそれはそれで一苦労だし、自分が正解だという自信もありません。
できる範囲でアドバイスはしましたが、これからも義実家とはなるべく距離を置いていきたいと思っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
