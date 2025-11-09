【義姉「うわぁ人生、損してる〜」】マニュアル実践してみた結果、義姉ポカン＜第6話＞#4コマ母道場
「人生半分損しているね！」この言葉をどう捉えますか？ 誇張しすぎだと思うか、それとも見下されていると思うか……。「してないよ！」と返せる人もいれば「私は人生の半分も損しているのだろうか」と考え込んでしまう人もいるかもしれません。今回は、ある女性と義姉のお話です。
第6話 いざ反撃
【編集部コメント】
スズカさんだって、自分の心のなかを整理すれば、言い返すことはできるのです。今回は作成したマニュアルに書いたことを読み上げ、もし言い返されたときのパターンもいくつか考えているので、すらすらと言い返すことができました。ミキさんも驚いた様子です。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第6話 いざ反撃
【編集部コメント】
スズカさんだって、自分の心のなかを整理すれば、言い返すことはできるのです。今回は作成したマニュアルに書いたことを読み上げ、もし言い返されたときのパターンもいくつか考えているので、すらすらと言い返すことができました。ミキさんも驚いた様子です。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび