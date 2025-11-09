¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë!!¡×BIGBANG¥á¥ó¥Ð¡¼àÆüËÜ¸ì¥Ú¥é¥Ú¥éá¤ËÂçÈ¿¶Á¡ªµÜÏÆºéÎÉ¤â¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤³¤ì¿À²ó¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥±¥ßºÇ¶¯¡ª¡×
µÜÏÆ¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê!¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ä¡ª¡×
¡¡´Ú¹ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×BIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢D-LITE¤ÎàÆüËÜ¸ì¥Ú¥é¥Ú¥éáÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡D-LITE¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²È¡Ê¤Î³°¤Ë½Ð¤¿¡Ë¥Ç¥½¥ó¡×(D-LITE¤ÎËÜÌ¾¥«¥ó¡¦¥Ç¥½¥ó)¤Ë¡¢LE SSERAFIM¤Î¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢µÜÏÆºéÎÉ¡¢¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÁ°È¾¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÆüËÜ¸ì¤Î¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î»Ø¼¨¤¬¤Ç¤ë¤È¡¢µÜÏÆ¤ÈD-LITE¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¡£µÜÏÆ¤¬¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤ÈD-LITE¤Ï¡ÖÎý½¬À¸¤Îº¢¤«¤éÆüËÜ¸ì¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÎý½¬À¸¤Î»þ¤«¤é¤À¤«¤é¡¢º£¤¬19Ç¯ÌÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ÍèÇ¯¤¬20Ç¯ÌÜ¤À¤«¤é¡¢Îý½¬À¸´ü´Ö¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤È20Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤ËµÜÏÆ¤¬¡Ö¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆüËÜ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËD-LITE¤Ï¡Ö¸µ¡¹ËÍ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Î»þ¡¢Á°¤Ë½Ð¤ëÊý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¥½¥í³èÆ°¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬ÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þÆüËÜ¸ì¤¬¤«¤Ê¤ê¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¥±¥ßºÇ¶¯²á¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥¦¥ó¥Á¥§¤È¥Æ¥½¥ó¤Î¥±¥ßºÇ¹â!¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ë¥»¥é¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂè2¤ÈÂè4À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦±é!¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡Ä!!¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÆüËÜ¸ì¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë!!¡×¡Ö¤³¤ì¿À²ó!¡×¡Ö¥ë¡¦¥»¥é¥Õ¥£¥à¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¢¥Æ¥½¥ó¤Ï¤â¤Ã¤È¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥ë¡¦¥»¥é¥Õ¥£¥à¤Î¥Þ¥Í¤ÏÈà¤é¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤µ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡BIGBANG¤Ï¡¢06Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£09Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÅìµþ¤Ç¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ò»Ï¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É½¸ÃæÅª¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£