J1¾º³Ê¤¤¤Þ¤À·è¤Þ¤é¤º¡Ä»Ä¤ê2Àá¤ÎJ2¤¬°ÛÎã¤ÎÂçº®Àï¡¡8°ÌÄ»À´¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¡¡¼¡Àá±¿Ì¿¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡¡¿å¸Í¡õÄ¹ºê¤Î¾º³Ê¾ò·ï¤Ï
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ï9Æü¡¢Âè36Àá¤Î»Ä¤ê8»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤ÏÂçµÜ¤Ë0¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÈá´ê¤ÎJ1¾º³Ê¤Ï¤ªÍÂ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¹ï¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á°Àá3°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬Æ£»Þ¤Ë1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¿¤á¡¢¾¡¤Æ¤Ð½é¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÂçµÜ¤Î¿ùËÜ·òÍ¦¤Ë¸åÈ¾2ÆÀÅÀ¤µ¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï10·î26Æü¤ÎÀéÍÕÀï¡Ê0¡ü1¡Ë¤ËÂ³¤¯2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿å¸Í¤Ï¾¡¤ÁÅÀ67¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢8Æü¤Î°¦É²Àï¤Ç²÷¾¡¤·¤¿2°ÌÄ¹ºê¤¬Æ±66¤ÇÇ÷¤ë¡£¼¡Àá23Æü¤ÏÄ¹ºê¤ÎËÜµòÃÏ¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬·ãÆÍ¡£J2¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·ü¤±¤¿Âç°ìÈÖ¡£¿å¸Í¤Ï¾¡¤Æ¤ÐÃÏÎÏ¤ÇJ1¾º³Ê¡õJ2Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ê¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤â¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ä¹ºê¤â¾¡¤Æ¤ÐÂ¾¥Á¡¼¥à¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ÇJ1¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡¡3¡Á6°Ì¤Ë¤è¤ëJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·÷Æâ¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ëº®Àï¤À¡£8°ÌÄ»À´¡Ê¾¡¤ÁÅÀ57¡Ë¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¡£¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ºê¤â29Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤â5°ÌÆÁÅç¡Ê¾¡¤ÁÅÀ61¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä»À´¤Ï9Æü¡¢ÉÙ»³¤Ë1¡½3¤Ç´°ÇÔ¤·¡¢¾º³ÊÁè¤¤¤«¤é°ìÊâ¸åÂà¡£6°ÌÀçÂæ¡Ê¾¡¤ÁÅÀ61¡Ë¤È¾¡¤ÁÅÀ4º¹³«¤¤¤¿¡£»Ä¤ê¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼Æ£»ÞÀï¤È¥Û¡¼¥àÈØÅÄÀï¡£15°Ì¤ÎÆ£»Þ¡Ê¾¡¤ÁÅÀ38¡Ë¤ÏJ2»ÄÎ±¡¢7°ÌÈØÅÄ¡Ê¾¡¤ÁÅÀ60¡Ë¤ÏJ1¾º³Ê¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
J2¾å°Ì¤Î½ç°Ì¤È»Ä¤ê2Àá¤ÎÁê¼ê
½ç¡¡¡¡¡¡¾¡ÅÀ ÆÀ¼º 37Àá¡¡ºÇ½ªÀá
¡¿å¸Í¡¡67¡¡ 20¡¡AÄ¹ºê¡¡HÂçÊ¬
¢Ä¹ºê¡¡66¡¡ 18¡¡H¿å¸Í¡¡AÆÁÅç
£ÂçµÜ¡¡63¡¡ 23¡¡HÆÁÅç¡¡A»³¸ý
¤ÀéÍÕ¡¡63¡¡ 16¡¡AÂçÊ¬¡¡Hº£¼£
¥ÆÁÅç¡¡61¡¡ 20¡¡AÂçµÜ¡¡HÄ¹ºê
¦ÀçÂæ¡¡61¡¡ 12¡¡A½©ÅÄ¡¡H¤¤¤ï¤
§ÈØÅÄ¡¡60¡¡¡¡7¡¡H»³·Á¡¡AÄ»À´
¨Ä»À´¡¡57¡¡¡¡4¡¡AÆ£»Þ¡¡HÈØÅÄ
¡ÊH¤Ï¥Û¡¼¥à¡¢A¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¡Ë
¿å¸Í¤Î¼¡Àá¾º³Ê¾ò·ï
¡û¤Î¾ì¹ç¡Ê¾¡¤ÁÅÀ70¡Ë¡ÄÌµ¾ò·ï¤Ç¾º³Ê¡õJ2Í¥¾¡
¢¤¤Î¾ì¹ç¡Ê¾¡¤ÁÅÀ68¡Ë¡ÄÂçµÜ¤ÈÀéÍÕ¤¬¤¤¤º¤ì¤â°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ç¾º³Ê
¡¡¢¨¡ü¤Î¾ì¹ç¡¢¼¡ÀáÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ëÂçµÜ¡½ÆÁÅç¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë¡¢ºÇ½ªÀá¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬»Ä¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¼¡Àá¤Î¾º³Ê¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤
Ä¹ºê¤Î¼¡Àá¾º³Ê¾ò·ï
¡û¤Î¾ì¹ç¡Ê¾¡¤ÁÅÀ69¡Ë¡ÄÂçµÜ¤ÈÀéÍÕ¤¬¤¤¤º¤ì¤â°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ç¾º³Ê
¡¡¢¨¢¤¤Î¾ì¹ç¡¢¼¡ÀáÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ëÂçµÜ¡½ÆÁÅç¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë¡¢ºÇ½ªÀá¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬»Ä¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¼¡Àá¤Î¾º³Ê¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤