40ºÐ¤Ç½Ð»º¡Ä59ºÐ¤ÎºâÁ°Ä¾¸«àÂ©»Ò´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ªÎ¾¿Æ¤È¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤â¡Ö¸¬µõ¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤½¤¦¡×¡Ö¹â¿ÈÄ¹¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤½¤¦¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ºâÁ°Ä¾¸«¤¬Â©»Ò¤ÈÎ¾¿Æ¤ÎÃçÎÉ¤·à²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î²¹ÀôÎ¹´Û ³¦ Í³ÉÛ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ µ×¡¹¤Ë²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ä¤¬ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡ÖÇò¥Ê¥¹¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò³§¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤ÏºâÁ°¤ÎÂ©»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤½¤¦¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¤Ç¤¹¤Í¡¡ºâÁ°¤µ¤ó¤â¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤±¤ÉÂ©»Ò¤µ¤ó¤â¹â¿ÈÄ¹¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Î¼Ì¤êÊý¤¬¸¬µõ¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤½¤¦¡ª¥¤¥¤¥³¤Ë°é¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤ä¡¼¡ªÌ¼¤Ã»Ò¤¿¤Á¤Î¥ª¥à¥³¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¾Ð¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºâÁ°¤Ï2003Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È·ëº§¡£06Ç¯¡¢40ºÐ¤Î¤È¤¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡¢12Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÀ¸³è¤ÎµòÅÀ¤ò¸Î¶¿¤ÎÂçÊ¬¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£